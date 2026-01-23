Errusiak, AEBk eta Ukrainak segurtasunari buruzko hiru aldeko lehen bilera egingo dute gaur Abu Dabin
Bilera gaur goizaldean adostu dute Moskun, AEBk eta Errusiak. Aurreratutako informazioaren arabera, bileraren ardatz nagusia Donbasen banaketa izango da.
Ukraina, Errusia eta AEBko talde negoziatzaileak Arabiar Emirerri Batuetan bilduko dira gaur, Ukrainako gerraren amaiera negoziatu baterantz aurrera egiteko. Hiru aldeen arteko lehen bilera izango da. Errusiako ordezkaritza Igor Kostiukov almiranteak zuzenduko du, eta Ukrainakoa, berriz, Kirilo Budanov presidentearen bulegoko buruak eta Rustem Umerov Segurtasun Nazionalerako Kontseiluko buruak.
Volodimir Zelenski Ukrainako presidentearen arabera, bileraren puntu nagusia Donbasen banaketa izango da. Hala iradoki du Kremlinek ere, ostiral goizaldean, lau ordu inguruko bileraren ostean, adierazi baitu ezingo dela "epe luzerako irtenbiderik" lortu Ukrainako gerrarentzat, ez bada lurraldetasunaren inguruko korapiloa askatzen; Washingtonek eta Moskuk 2025eko abuztuan adostutako formularen arabera beharko du izan gainera. Horren arabera, izatez Ukrainarena den baina Errusiako tropek jada hein handi batean kontrolatzen duten Donbas eskualdearen zati handi bat Errusiaren esku geratuko litzateke.
Yuri Ushakov Vladimir Putin Errusiako presidentearen aholkulariak eman du horren berri, Putinek berak eta Steven Witkoff AEBetako ordezkari bereziak Moskun izandako bileraren ostean prentsaren aurrean. Bileran izan dira, halaber, Jared Kushner Etxe Zuriko aholkulari ohia (Donald Trump presidentearen suhia) eta Joshua Gruenbaum Jabetzaren Zerbitzu Federaleko ordezkaria "lehen aldiz" batu dena AEBren taldera.
Ushakovek azpimarratu duenez, Errusiako Gobernuak "Ukrainako krisia bitarteko politiko eta diplomatikoen bidez konpontzeko benetako interesa" du, baina, ziurtatu duenez "hori gertatu bitartean, Errusiak operazio militar bereziaren helburuak lortzeko borrokan tinko jarraituko du gudu-zelaian, Errusiako Indar Armatuek ekimen estrategikoa duten lekuan".
Zure interesekoa izan daiteke
Eros lezake, egiaz, Donald Trumpek Groenlandia?
Herrialdeak erosteko eta saltzeko merkaturik ez dagoenez, ezinezkoa da Groenlandiari arrazoizko prezioa jartzea. Dena den, ikerketa estrategikoen eta nazioarteko ikerketen zentroak Artikoan duen aditu Otto Svendsek uste du bilioi bat dolar ingurukoa izango litzatekeela kostua.
Albiste izango dira: EBren "erabateko babesa" Danimarkari eta Groenlandiari, Errusia, Ukraina eta AEBren arteko bilera eta haizeak eragindako gorabeherak
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
EBk "erabateko babesa" berretsi die Danimarkari eta Groenlandiari, Trumpen mehatxuen aurrean
Europako Kontseiluko presidenteak "positibotzat" jo du Trumpek, Groenlandiaren harira, Europako zortzi herrialderi ezarritako muga-zergak erretiratu egingo dituela iragarri izana. Gauzak horrela, EBren eta AEBren arteko merkataritza akordioan urratsak eman beharra aldarrikatu du.
Gazarako Bake Batzordea eratzeko akta sinatu du Trumpek Davosen
Hamasek "irmo" gaitzetsi du Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroa erakunde horretan sartu izana.
Trumpek esan du Zelenskirekin izan duen bilera "ona" izan dela
Donald Trump AEBko presidenteak Volodimir Zelenski Ukrainako buruzagiarekin Davosen egindako bilera amaitutakoan adierazi duenez, Ukrainako gerraren amaiera aztertzeko bilera "ona" izan da, eta bi aldeek bakea lortu nahi dutela esan du.
Defentsa gastua % 5era ez igotzeagatik "aprobetxategi" galanta izatea leporatu dio Trumpek Espainiari
"NATOren ia aliatu guztien konpromisoa dut Defentsara bideratzen duten gastua (BPGaren) % 5era igotzeko; guztiena, Espainiarena izan ezik... Ez dakit zer gertatzen den Espainiarekin", adierazi du Trumpek Davosen, Bake Batzordea eratzeko ekitaldian.
Trumpek berak sustatu duen Bake Batzordearen eratze-akta sinatu du
Davosko Foroaren (Suitza) auditorium nagusian egin da gaur goizean Bake Batzordea eratzeko ekitaldia. Hasiera batean, Gazarako bake plana ikuskatzeko sustatu du, baina orain beste gatazka batzuetara ere zabaldu nahi du.
Groenlandiako krisiari amaiera eman behar dion aurreakordioaren lau oinarriak
Asteazkenean AEBk eta NATOk Davosen (baina Munduko Ekonomia Forotik at) lortutako aurreakordioa lau zutabetan oinarritzen da. Horren barruan, Artikoko uhartean Urrezko Kupula izeneko misilen kontrako ezkutua eraikitzeko AEBko tropak ezartzeko akordioa birnegoziatzea eta Danimarkako lurralde autonomoan inbertsioak kontrolatzea sartzen dira.
Rutteren esanetan, Groenlandiako subiranotasuna "ez zen eztabaidatu" Davosen Trumpekin izandako bileran
Danimarkako Gobernuak "txalotu" egin du Trumpek "Groenlandia indarrez hartzea baztertu eta gerra komertziala bertan behera utzi izana". Mette Frederiksen Danimarkako lehen ministroaren esanetan, "gai politiko guztien inguruan negozia dezakegu: segurtasuna, inbertsioak, ekonomia. Baina ez dugu gure subiranotasunaren inguruan negoziatuko".