Trump dice que EE. UU. tendrá soberanía sobre el suelo de sus bases militares en Groenlandia

"Tendremos todo lo que queramos. Estamos manteniendo conversaciones interesantes", ha explicado Trump al "The New York Post" sin ofrecer más detalles al respecto.
DAVOS (Switzerland), 22/01/2026.- US President Donald Trump (C) sits between Bahrain's Minister of the Prime Minister's Court Sheikh Isa bin Salman bin Hamad Al Khalifa (L) and Morocco's Foreign Minister Nasser Bourita (R) during a signing ceremony of the 'Board of Peace' charter during the 56th annual meeting of the World Economic Forum (WEF), in Davos, Switzerland, 22 January 2026. The 2026 summit, running from 19 to 23 January and held under the theme 'A Spirit of Dialogue,' brings together global political leaders, corporate executives, and scientists to address international challenges. (Bahrein, Marruecos, Suiza) EFE/EPA/GIAN EHRENZELLER
Donald Trump en Davos, exhibiendo el preacuerdo alcanzado con la OTAN. Foto: EFE
Agencias | EITB

 El presidente de EE. UU. Donald Trump, ha afirmado en una entrevista publicada este sábado por el diario The New York Post que EE. UU. obtendrá soberanía sobre los terrenos donde se ubiquen sus instalaciones militares en Groenlandia con base en el marco preacordado esta semana en Davos (Suiza) con la OTAN.

El mandatario ha respondido afirmativamente al ser preguntado si EE. UU. pasaría a controlar el suelo sobre el que se asienten futuras bases militares que instale Washington en el territorio, que depende de Dinamarca.

"Tendremos todo lo que queramos. Estamos manteniendo conversaciones interesantes", ha explicado Trump al diario sin ofrecer más detalles al respecto.

No se sabe prácticamente nada acerca de ese convenio hablado con Rutte, pero funcionarios citados por el diario The New York Times esta semana apuntaron a que el acuerdo sería similar al estatus de las bases militares británicas en Chipre, que permanecen bajo soberanía del Reino Unido desde la independencia de la isla de Londres en 1960.

El presidente indicó que en aproximadamente dos semanas se conocería la respuesta de Dinamarca a la propuesta estadounidense.

