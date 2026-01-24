Trump dice que EE. UU. tendrá soberanía sobre el suelo de sus bases militares en Groenlandia

El presidente de EE. UU. Donald Trump, ha afirmado en una entrevista publicada este sábado por el diario The New York Post que EE. UU. obtendrá soberanía sobre los terrenos donde se ubiquen sus instalaciones militares en Groenlandia con base en el marco preacordado esta semana en Davos (Suiza) con la OTAN.



El mandatario ha respondido afirmativamente al ser preguntado si EE. UU. pasaría a controlar el suelo sobre el que se asienten futuras bases militares que instale Washington en el territorio, que depende de Dinamarca.



"Tendremos todo lo que queramos. Estamos manteniendo conversaciones interesantes", ha explicado Trump al diario sin ofrecer más detalles al respecto.



No se sabe prácticamente nada acerca de ese convenio hablado con Rutte, pero funcionarios citados por el diario The New York Times esta semana apuntaron a que el acuerdo sería similar al estatus de las bases militares británicas en Chipre, que permanecen bajo soberanía del Reino Unido desde la independencia de la isla de Londres en 1960.



El presidente indicó que en aproximadamente dos semanas se conocería la respuesta de Dinamarca a la propuesta estadounidense.