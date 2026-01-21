TRUMP EN DAVOS
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Trump afirma en Davos que no quiere emplear la fuerza para hacerse con Groenlandia, pero insiste en querer comprarla

El presidente de EE. UU. ha aprovechado para sacar pecho del "milagro económico" de su país en el último año y ha afirmado que, por el contrario, "Europa no va por buen camino".
Donald Trump en la conferencia que ha ofrecido en Davos.
Euskaraz irakurri: Trumpek dio ez duela indarra erabili nahi Groenlandia bereganatzeko, baina erosi nahi duela berretsi du
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha comparecido en el Foro Económico Mundial que estos días se celebra en Davos (Suiza), donde ha insistido en su intención de comprar la isla ártica de Groenlandia, aunque ha afirmado que no tiene intención de recurrir a la fuerza para hacerse con ella. "No tengo que rrecurrir a la fuerza", ha dicho.

No obstante, en opinión del mandatario estadounidense, EE. UU. es "el único país capaz de proteger Groenlandia" y ha pedido el inicio de las negociaciones para poder adquirirla. Ha hecho hincapié en que "no hay nada malo" con la compra de territorios y ha asegurado que esa adquisición "no será una amenaza para la OTAN; esto mejorará la seguridad de la Alianza al completo". 

Trump ha afirmado que Groenlandia supone "un asunto crucial para nuestra seguridad nacional y, de hecho, ha sido nuestra política durante cientos de años, evitar la entrada de estas amenazas en nuestro hemisferio". 

A lo largo de su intervención también ha lamentado la "falta de gratitud" de Dinamarca. "Debimos quedárnoslo tras la Segunda Guerra Mundial", ha afirmado, añadiendo que Estados Unidos "luchó a favor de Dinamarca y les devolvió el territorio".

"Milagro económico" en EE. UU.

La economía doméstica ha sido otro de los temas que ha abordado el presidente de EE. UU. en Davos. Ha sacado pecho, calificando su primer año de mandato como un "milagro económico", al tiempo que asegura que Europa "no va por buen camino".

Al cumplir un año de su llegada a la Casa Blanca por segunda vez, ha presumido de que la economía estadounidense está atravesando una etapa de auge en la que "el crecimiento se dispara, la productividad se dispara, la inversión se dispara, los ingresos suben y la inflación ha sido derrotada".

Trump ha querido recordar que "prácticamente todos los supuestos expertos" predijeron que sus planes desencadenarían una recesión mundial con una inflación descontrolada. "Les hemos demostrado que estaban equivocados. Es todo lo contrario", ha asegurado.

Asimismo, el presidente de EE. UU. ha apuntado que otros países podrían mejorar mucho su situación si siguieran el ejemplo de Estados Unidos, "porque ciertos lugares en Europa ya ni siquiera son reconocibles". "Amo a Europa y quiero verla prosperar, pero no va por buen camino", ha apostillado.

Redadas, deportaciones en masa, inflación, desempleo... así ha cambiado Trump EE.UU. en un año
Aranceles e intervencionismo, las claves de la política exterior de Trump
Donald Trump Estados Unidos Unión Europea Dinamarca Internacional

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Las elecciones de mitad de mandato de EE.UU., la próxima ''patata caliente'' de Trump

Las elecciones mid term, o de medio mandato, son votaciones que se realizan el martes siguiente al primer lunes de noviembre en años en los que no hay elección presidencial.  Se eligen todos los miembros de la Cámara de Representantes (se renueva cada dos años completamente) y una tercera parte del Senado (se eligen por periodos de seis años). Mikel Reparaz, jefe de internacional de EITB, analiza todas las claves de estos comicios.  
Timothy Busfield
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El actor Timothy Busfield será eliminado digitalmente de su próxima película tras ser acusado de abuso sexual infantil

El 9 de enero se emitió una orden de arresto contra Busfield por dos cargos de abuso sexual contra un menor y días después él mismo se presentó ante las autoridades. Mantiene que se trata de una venganza y que los padres de los menores tienen un amplio historial de fraude. Un juez ha decretado la puesta en libertad del actor bajo su responsabilidad a la espera de juicio.
Cargar más
Publicidad
X