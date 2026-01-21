Trump afirma en Davos que no quiere emplear la fuerza para hacerse con Groenlandia, pero insiste en querer comprarla
El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha comparecido en el Foro Económico Mundial que estos días se celebra en Davos (Suiza), donde ha insistido en su intención de comprar la isla ártica de Groenlandia, aunque ha afirmado que no tiene intención de recurrir a la fuerza para hacerse con ella. "No tengo que rrecurrir a la fuerza", ha dicho.
No obstante, en opinión del mandatario estadounidense, EE. UU. es "el único país capaz de proteger Groenlandia" y ha pedido el inicio de las negociaciones para poder adquirirla. Ha hecho hincapié en que "no hay nada malo" con la compra de territorios y ha asegurado que esa adquisición "no será una amenaza para la OTAN; esto mejorará la seguridad de la Alianza al completo".
Trump ha afirmado que Groenlandia supone "un asunto crucial para nuestra seguridad nacional y, de hecho, ha sido nuestra política durante cientos de años, evitar la entrada de estas amenazas en nuestro hemisferio".
A lo largo de su intervención también ha lamentado la "falta de gratitud" de Dinamarca. "Debimos quedárnoslo tras la Segunda Guerra Mundial", ha afirmado, añadiendo que Estados Unidos "luchó a favor de Dinamarca y les devolvió el territorio".
"Milagro económico" en EE. UU.
La economía doméstica ha sido otro de los temas que ha abordado el presidente de EE. UU. en Davos. Ha sacado pecho, calificando su primer año de mandato como un "milagro económico", al tiempo que asegura que Europa "no va por buen camino".
Al cumplir un año de su llegada a la Casa Blanca por segunda vez, ha presumido de que la economía estadounidense está atravesando una etapa de auge en la que "el crecimiento se dispara, la productividad se dispara, la inversión se dispara, los ingresos suben y la inflación ha sido derrotada".
Trump ha querido recordar que "prácticamente todos los supuestos expertos" predijeron que sus planes desencadenarían una recesión mundial con una inflación descontrolada. "Les hemos demostrado que estaban equivocados. Es todo lo contrario", ha asegurado.
Asimismo, el presidente de EE. UU. ha apuntado que otros países podrían mejorar mucho su situación si siguieran el ejemplo de Estados Unidos, "porque ciertos lugares en Europa ya ni siquiera son reconocibles". "Amo a Europa y quiero verla prosperar, pero no va por buen camino", ha apostillado.
