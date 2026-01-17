Trump cumple su amenaza: impone nuevos aranceles adicionales a ocho países europeos por respaldar a Groenlandia
Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia deberán pagar un 10 % de gravamen desde febrero y un 25 % a partir del 1 de junio, hasta que se llegue a un acuerdo "para la compra total y completa de Groenlandia".
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este sábado que impondrá aranceles a Dinamarca y los demás países europeos que han enviado tropas a Groenlandia —Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia— hasta que se consume la compra estadounidense de la isla.
Trump ya con un arancel del 10 % desde el 1 de febrero a los productos de estos ocho países europeos como medida de presión para que apoyen sus planes de anexionar la isla de Groenlandia.
En un mensaje en la plataforma Truth Social, Trump ha indicado que planea aumentar estos aranceles a un 25 % en junio y que se mantendrán en vigor hasta que se cierre un acuerdo "para la compra total y plena de Groenlandia" por parte de Washington.
El presidente estadounidense ha dicho estar dispuesto a "negociar de inmediato" con los países afectados, a los que ha acusado de estar "poniendo en riesgo" todo lo que Washington "ha hecho por ellos".
Los aranceles como medida de presión
Desde su regreso a la Casa Blanca, en enero de 2025, Trump ha usado los aranceles como herramienta política contra sus socios comerciales, y ha llegado a elevar hasta en un 50 % las tasas sobre las importaciones de Brasil y la India, como represalia por el trato al expresidente Jair Bolsonaro y la compra de crudo ruso, respectivamente.
El anuncio de Trump llega tan solo un día después de que sugiriera nuevos aranceles y durante la jornada de protestas en Dinamarca y Groenlandia contra los planes de EE. UU. Esta semana pasada, Dinamarca, de quien depende el territorio autónomo de Groenlandia, ha anunciado un incremento inmediato de su presencia militar en la isla y la realización de maniobras. Francia, Alemania, Suecia, Noruega, Finlandia y Países Bajos se han sumado a la iniciativa y enviarán tropas también a Groenlandia.
Te puede interesar
La UE coordina una "respuesta conjunta" a los nuevos aranceles de Trump por Groenlandia
El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha afirmado que la UE "será siempre muy firme en la defensa del derecho internacional, sea donde sea, y, por supuesto, empezando por el territorio de los Estados miembros de la UE".
Miles de personas se manifiestan en Dinamarca y Groenlandia contra los planes de Trump
A mediodía, se han registrado manifestaciones masivas en Copenhague y las principales ciudades danesas al grito de "Groenlandia no está en venta". Por la tarde, la capital Nuuk ha acogido una de las marchas más multitudinarias de su historia para reivindicar que Groenlandia, pertenece a los groenlandeses.
Tony Blair, Marco Rubio y Jared Kushner, entre los miembros de la Junta Ejecutiva de Trump para reconstruir Gaza
La junta estará presidida por el propio Trump, quien también ha invitado en las últimas horas a sus homólogos turco, egipcio y argentino, Recep Tayyip Erdogan, Abdelfatá al Sisi y Javier Milei, a sumarse al organismo.
Portugal elige nuevo presidente con un ultraderechista y un exministro socialista como favoritos
El primero, André Ventura, sería el ganador según las encuestas, aunque le vaticinan una derrota en una posible segunda vuelta.
Una jueza de Minnesota limita las actuaciones de los agentes del ICE
Ha prohibido la detención y el uso de gases lacrimógenos contra manifestantes que participen de manera pacífica en las protestas desatadas tras el asesinato de una mujer tiroteada por un miembro del ICE.
La AESA recomienda a las aerolíneas europeas evitar el espacio aéreo iraní
La agencia con sede en Colonia (Alemania) ha advertido de que las defensas aéreas iraníes se hallan en un nivel incrementado de alarma, lo que acrecienta el riesgo de que identifiquen erróneamente una aeronave como una amenaza.
María Corina Machado afirma que Delcy Rodríguez está "cumpliendo órdenes" de Trump
Trump, por su parte, planea seguir en contacto con Machado, y asegura que es una mujer a la "que respeta mucho", después de su encuentro el jueves en la Casa Blanca.
Un tanque del Ejército israelí vuelve a disparar contra una posición de la FINUL en el sureste de Líbano
Han disparado unas 30 balas de pequeño calibre contra una de las posiciones de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL), en el sur de Líbano, en medio del alto el fuego pactado en 2024.
Trump sugiere que podría subir aranceles a países que no acepten sus planes en Groenlandia
Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, el republicano ha usado los aranceles como herramienta política contra sus socios comerciales, llegando a elevar hasta en un 50 % las tasas sobre las importaciones de Brasil y la India.