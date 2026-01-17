Trump cumple su amenaza: impone nuevos aranceles adicionales a ocho países europeos por respaldar a Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este sábado que impondrá aranceles a Dinamarca y los demás países europeos que han enviado tropas a Groenlandia —Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia— hasta que se consume la compra estadounidense de la isla.



Trump ya con un arancel del 10 % desde el 1 de febrero a los productos de estos ocho países europeos como medida de presión para que apoyen sus planes de anexionar la isla de Groenlandia.

En un mensaje en la plataforma Truth Social, Trump ha indicado que planea aumentar estos aranceles a un 25 % en junio y que se mantendrán en vigor hasta que se cierre un acuerdo "para la compra total y plena de Groenlandia" por parte de Washington.

El presidente estadounidense ha dicho estar dispuesto a "negociar de inmediato" con los países afectados, a los que ha acusado de estar "poniendo en riesgo" todo lo que Washington "ha hecho por ellos".

Los aranceles como medida de presión

Desde su regreso a la Casa Blanca, en enero de 2025, Trump ha usado los aranceles como herramienta política contra sus socios comerciales, y ha llegado a elevar hasta en un 50 % las tasas sobre las importaciones de Brasil y la India, como represalia por el trato al expresidente Jair Bolsonaro y la compra de crudo ruso, respectivamente.

El anuncio de Trump llega tan solo un día después de que sugiriera nuevos aranceles y durante la jornada de protestas en Dinamarca y Groenlandia contra los planes de EE. UU. Esta semana pasada, Dinamarca, de quien depende el territorio autónomo de Groenlandia, ha anunciado un incremento inmediato de su presencia militar en la isla y la realización de maniobras. Francia, Alemania, Suecia, Noruega, Finlandia y Países Bajos se han sumado a la iniciativa y enviarán tropas también a Groenlandia.