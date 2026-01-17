Trumpek bete egin du mehatxua: muga-zergak ezarri dizkie Europako zortzi herrialderi Groenlandia babesteagatik
Danimarkak, Norvegiak, Suediak, Frantziak, Alemaniak, Erresuma Batuak, Herbehereek eta Finlandiak % 10eko muga-zerga ordaindu beharko dute otsailetik aurrera, eta % 25ekoa ekainaren 1ean hasita, AEBk "Groenlandia osorik erosteko" akordioa lortu arte.
Mehatxu zena iragarpen bihurtu dute. Donald Trump AEBko presidenteak jakinarazi du Danimarkari eta Groenlandiara tropak bidali dituzten Europako zazpi herrialdeei (Norvegia, Suedia, Frantzia, Alemania, Erresuma Batua, Herbehereak eta Finlandia) muga-zergak ezarriko dizkiela, AEBk uhartea erosi arte.
Otsailaren 1etik aurrera, % 10eko muga-zergak izango dituzte zortzi herrialde horietako produktuek. Gerora, ekainean, % 25era igoko ditu, AEBk "Groenlandia erabat eta osorik erosteko" akordioa itxi arte.
Ohi bezala, Truth Social sare sozialean argitaratutako mezu baten bidez egin du iragarpena Trumpek. Horren arabera, herrialde horiekin "berehala negoziatzeko prest" dago, eta esker txarrekoak izatea egotzi die.
Muga-zergak, presio neurri gisa
Muga-zergak Trumpen bigarren agintaldiaren ikurretako bat dira, merkataritza bazkideak negoziatzera behartzeko tresna politiko bihurtu baititu AEBko presidenteak. Brasili, esaterako, % 50eko muga-zergak ezarri dizkio Jair Bolsonaro presidente ohiari emandako tratuagatik, eta beste horrenbeste egin du Indiarekin, Errusiako petrolioa erosteagatik.
Muga-zergen aukera iradoki eta biharamunean heldu da baieztapena, eta Danimarkan eta Groenlandian protesta jendetsuak egin diren egunean. Trumpek Groenlandia bere egiteko dituen asmoen aurrean, Danimarkak uhartean duen presentzia militarra areagotu du aste honetan, eta Frantzia, Alemania, Suedia, Norvegia, Finlandia eta Herbehereak batu zaizkio, tropak bidaltzeko asmoa dutela iragarrita.
