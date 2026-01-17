GROENLANDIA-AEB

Danimarkarrak kalera atera dira Trumpen asmoen kontra protesta egiteko

Milaka pertsona bildu dira eguerdian Kopenhageko udaletxearen aurrean, eta protestak izan dira Aarhusen, Aalborgen, Odensen eta Koldingen. Arratsalderako, manifestazioa deitu dute Groenlandiako hiriburuan, Nuuken. 

Manifestación Copenhague (Dinamarca) contra los planes de Trump de hacerse con Groenlandia
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Milaka pertsona kalera atera dira gaur Danimarkan, Donald Trump AEBko presidenteak Groenlandia bereganatzeko egin dituen mehatxuen aurka protesta egiteko. 

Manifestariek elkarretaratzea egin dute Kopenhageko udaletxearen aurrean, eta AEBko enbaxadara joan dira gero. 

"Groenlandia ez ukitu" lelopean eta irlako banderak eskuan, herritarrek Groenlandiaren erabakitzeko eskubidea aldarrikatu dute, eta mezu argia helarazi nahi izan diote AEBko handi-mandiari: "Groenlandia ez dago salgai". 

"Trump kanpora", "Kendu zure eskuak Groenlandiatik" eta "Make America go away" (lor dezagun AEB hemendik joatea) leloak zituzten kartelak nonahi, adin guztietako lagunak bildu dira protestan. 

Danimarkako beste hiri batzuetan ere protestak izan dira, hala nola Aarhusen (erdialdea), Aalborgen (iparraldea), Odensen (hegoaldea) eta Koldingen (ekialdea).

Arratsaldean (16:00etan, Euskal Herrian), beste martxa bat deitu dute Groenlandiako hiriburuan, Nuuken

Groenlandiako banderaz josita egon da Danimarkako hiriburua. EFE

Groenlandiarrak, hunkituta eta beldurtuta

Danimarkan bizi diren groenlandiarren Uagut elkarteak deitu ditu protestak. Dena dela, hainbat eragileren babesa dute manifestazioek, besteak beste, Hands Off Kalaallit Nunaat eta Inuit elkarteena eta Mellemfolkeligt Samvirke gobernuz kanpoko erakundearena.

Deitzaileak pozik agertu dira jasotako babesarekin. "Ikaragarria da bildutako jendetza ikustea. Ezin diet malkoei eutsi", azaldu du hunkituta Julie Rademacher Uagut elkarteko bozeramaileak. "Azken gertaerek presiopean jarri dute Groenlandia, groenlandarrak eta daniarrak. Batuta egon behar dugu", ohartarazi du. 

 

Inuit ugari bildu dira Kopenhageko manifestazioan. EFE

Manifestazioaren buru, Groenlandiako hainbat bizilagun joan dira, batzuk negar egiteko zorian, aitortu dutenez, "beldurra" sentitzen baitute. Diotenez, gero eta sarriago ikusten dituzte hegazkin militarrak uharteko zeruan. 

AEBko legelari ordezkaritza bat Danimarkan dagoela baliatu nahi izan dute protestaren deitzaileek. Bien bitartean, mehatxuak eginez jarraitzen du Trumpek; atzo bertan iradoki zuen Groenlandiako planak onartzen ez dituzten herrialdeei muga-zergak igoko dizkiela

Danimarka Ameriketako Estatu Batuak Donald Trump Munduko albisteak

