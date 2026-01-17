La ciudadanía danesa sale a la calle para protestar contra el plan de Trump para hacerse con Groenlandia

Miles de personas han salido a la calle este sábado en las principales ciudades de Dinamarca para alzar la voz contra las constantes amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, para hacerse con el control de Groenlandia.

Los manifestantes se han concentrado este mediodía frente al Ayuntamiento de Copenhague para dirigirse después a la embajada de EE. UU. También ha habido manifestaciones en otras ciudades danesas como Aarhus (centro), Aalborg (norte) Odense (sur) y Kolding (este).

Las personas congregadas, de todas las edades, han portado carteles en los que se podía leer "Ahora Nuuk", "Manos fuera de Groenlandia" o "Make America go away" (hagamos que Estados Unidos se largue)



Ya por la tarde (16:00 horas en Euskal Herria), hay convocada otra marcha en la capital de Groenlandia, Nuuk.

Bajo el lema "Groenlandia no se toca", los manifestantes han pedido democracia y respetar la soberanía groenlandesa.