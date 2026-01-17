GROENLANDIA-EE.UU.

La ciudadanía danesa sale a la calle para protestar contra el plan de Trump para hacerse con Groenlandia

Miles de manifestantes se han concentrado este mediodía frente al Ayuntamiento de Copenhague, y también ha habido protestas en ciudades como Aarhus, Aalborg, Odense y Kolding. A las 16:00 horas, hay convocada otra marcha en la capital de Groelandia, Nuuk.

Manifestación Copenhague (Dinamarca) contra los planes de Trump de hacerse con Groenlandia
Euskaraz irakurri: Danimarkako herritarrak kalera atera dira Trumpen asmoen aurka protesta egiteko
Miles de personas han salido a la calle este sábado en las principales ciudades de Dinamarca para alzar la voz contra las constantes amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, para hacerse con el control de Groenlandia.

Los manifestantes se han concentrado este mediodía frente al Ayuntamiento de Copenhague para dirigirse después a la embajada de EE. UU. También ha habido manifestaciones en otras ciudades danesas como Aarhus (centro), Aalborg (norte) Odense (sur) y Kolding (este). 

Las personas congregadas, de todas las edades, han portado carteles en los que se podía leer "Ahora Nuuk", "Manos fuera de Groenlandia" o "Make America go away" (hagamos que Estados Unidos se largue) 

Ya por la tarde (16:00 horas en Euskal Herria), hay convocada otra marcha en la capital de Groenlandia, Nuuk

Bajo el lema "Groenlandia no se toca", los manifestantes han pedido democracia y respetar la soberanía groenlandesa. 

Copenhague se ha llenado de banderas groenlandesas. Foto: EFE

Los groenlandenses, entre la emoción y el miedo

Las marchas han sido convocadas por la asociación Uagut, que representa a groenlandeses en Dinamarca, aunque también cuenta con el apoyo de la Iniciativa Ciudadana Manos Fuera de Kalaallit Nunaat (Groenlandia), Inuit (Asociación Conjunta de Asociaciones Locales Groenlandesas en Dinamarca) y la ONG Mellemfolkeligt Samvirke.

Los convocantes se han mostrado emocionados por el apoyo recibido. "Es absolutamente increíble ver que tanta gente viene a apoyarnos. No puedo contener las lágrimas", ha declarado una portavoz de la organización, Julie Rademacher. "Los últimos acontecimientos suponen una presión para Groenlandia y los groenlandeses, tanto en Groenlandia como en Dinamarca. Por eso apelamos a la unidad. Cuando hay oleaje y nos ponemos en alerta nos arriesgamos a generar más problemas que soluciones", ha advertido Rademacher.

Varios inuitas en la marcha. Foto: EFE

Los groenlandeses presentes en las marchas han señalado que han comenzado a sentir "miedo" por la cantidad de aviones militares que, desde hace algún tiempo, sobrevuelan la isla. 

Las protestas coinciden con la visita de una delegación de juristas estadounidenses a Dinamarca, y en medio de las amenazas de Trump de subir aranceles a países que no acepten sus planes en Groenlandia. 

