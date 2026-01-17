La ciudadanía danesa sale a la calle para protestar contra el plan de Trump para hacerse con Groenlandia
Miles de manifestantes se han concentrado este mediodía frente al Ayuntamiento de Copenhague, y también ha habido protestas en ciudades como Aarhus, Aalborg, Odense y Kolding. A las 16:00 horas, hay convocada otra marcha en la capital de Groelandia, Nuuk.
Miles de personas han salido a la calle este sábado en las principales ciudades de Dinamarca para alzar la voz contra las constantes amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, para hacerse con el control de Groenlandia.
Los manifestantes se han concentrado este mediodía frente al Ayuntamiento de Copenhague para dirigirse después a la embajada de EE. UU. También ha habido manifestaciones en otras ciudades danesas como Aarhus (centro), Aalborg (norte) Odense (sur) y Kolding (este).
Las personas congregadas, de todas las edades, han portado carteles en los que se podía leer "Ahora Nuuk", "Manos fuera de Groenlandia" o "Make America go away" (hagamos que Estados Unidos se largue)
Ya por la tarde (16:00 horas en Euskal Herria), hay convocada otra marcha en la capital de Groenlandia, Nuuk.
Bajo el lema "Groenlandia no se toca", los manifestantes han pedido democracia y respetar la soberanía groenlandesa.
Los groenlandenses, entre la emoción y el miedo
Las marchas han sido convocadas por la asociación Uagut, que representa a groenlandeses en Dinamarca, aunque también cuenta con el apoyo de la Iniciativa Ciudadana Manos Fuera de Kalaallit Nunaat (Groenlandia), Inuit (Asociación Conjunta de Asociaciones Locales Groenlandesas en Dinamarca) y la ONG Mellemfolkeligt Samvirke.
Los convocantes se han mostrado emocionados por el apoyo recibido. "Es absolutamente increíble ver que tanta gente viene a apoyarnos. No puedo contener las lágrimas", ha declarado una portavoz de la organización, Julie Rademacher. "Los últimos acontecimientos suponen una presión para Groenlandia y los groenlandeses, tanto en Groenlandia como en Dinamarca. Por eso apelamos a la unidad. Cuando hay oleaje y nos ponemos en alerta nos arriesgamos a generar más problemas que soluciones", ha advertido Rademacher.
Los groenlandeses presentes en las marchas han señalado que han comenzado a sentir "miedo" por la cantidad de aviones militares que, desde hace algún tiempo, sobrevuelan la isla.
Las protestas coinciden con la visita de una delegación de juristas estadounidenses a Dinamarca, y en medio de las amenazas de Trump de subir aranceles a países que no acepten sus planes en Groenlandia.
Te puede interesar
Portugal elige nuevo presidente con un ultraderechista y un exministro socialista como favoritos
El primero, André Ventura, sería el ganador según las encuestas, aunque le vaticinan una derrota en una posible segunda vuelta.
Tony Blair, Marco Rubio y Jared Kushner, entre los miembros de la Junta Ejecutiva de Trump para reconstruir Gaza
La junta estará presidida por el propio Trump. Este anuncio llega tras iniciarse la II fase del plan de paz estadounidense para la Franja, que pasa por la formación de un gobierno de tecnócratas en la Franja y el desarme de Hamás.
Una jueza de Minnesota limita las actuaciones de los agentes del ICE
Ha prohibido la detención y el uso de gases lacrimógenos contra manifestantes que participen de manera pacífica en las protestas desatadas tras el asesinato de una mujer tiroteada por un miembro del ICE.
La AESA recomienda a las aerolíneas europeas evitar el espacio aéreo iraní
La agencia con sede en Colonia (Alemania) ha advertido de que las defensas aéreas iraníes se hallan en un nivel incrementado de alarma, lo que acrecienta el riesgo de que identifiquen erróneamente una aeronave como una amenaza.
María Corina Machado afirma que Delcy Rodríguez está "cumpliendo órdenes" de Trump
Trump, por su parte, planea seguir en contacto con Machado, y asegura que es una mujer a la "que respeta mucho", después de su encuentro el jueves en la Casa Blanca.
Un tanque del Ejército israelí vuelve a disparar contra una posición de la FINUL en el sureste de Líbano
Han disparado unas 30 balas de pequeño calibre contra una de las posiciones de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL), en el sur de Líbano, en medio del alto el fuego pactado en 2024.
Trump sugiere que podría subir aranceles a países que no acepten sus planes en Groenlandia
Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, el republicano ha usado los aranceles como herramienta política contra sus socios comerciales, llegando a elevar hasta en un 50 % las tasas sobre las importaciones de Brasil y la India.
Delcy Rodríguez se reunió el jueves con el director de la CIA en Caracas
En el encuentro para acercar posiciones, la presidenta encargada de Venezuela y el director de la CIA abordaron las posibles oportunidades de colaboración económica. Coincidió con la reunión de la líder opositora venezolana, María Corina Machado, y el presidente estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca.
La nieve cubre viviendas en la región rusa de Kamchatka
Al menos dos personas han muerto en la ciudad Petropávlovsk de Kamchatka debido a la caída de nieve de tejados tras las intensas nevadas que han obligado a las autoridades locales a declarar el estado de emergencia a nivel municipal y utilizar camiones de presos para el transporte público.