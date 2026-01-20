Redadas, deportaciones en masa, inflación, desempleo... así ha cambiado Trump EE.UU. en un año
La sociedad estadounidense ya estaba polarizada hace un año, pero esa grieta se ha abierto aún más durante estos últimos 12 meses. Mikel Reparaz, jefe de internacional de ETB, repasa las claves de la política doméstica de EE.UU. tras la llegada de Trump a la Casa Blanca.
Te puede interesar
Israel comienza a destruir el complejo de la UNRWA en Jerusalén Este
El Ministerio de Exteriores israelí justifica el asalto y afirma que "el Estado de Israel es propietario del complejo de la UNRWA de Jerusalén, donde opera actualmente la Autoridad de Tierras de Israel". El portavoz de Unrwa, Jonathan Fowler, ha recalcado que se trata de "una sede de las Naciones Unidas".
Un nuevo ataque masivo de Rusia contra Ucrania deja a parte de Kiev sin luz, agua y calefacción a -12 grados
El de esta madrugada es el tercer gran ataque ruso contra infraestructura energética de Kiev desde el 9 de enero, cuando otro bombardeo con misiles y drones dejó sin luz y calefacción durante casi tres días a buena parte de la ciudad cuando comenzaba la ola de frío que continúa hasta hoy.
Amnistía Internacional alerta sobre la "erosión" de los derechos humanos por las "prácticas autoritarias" de Trump
La ONG ha publicado un nuevo informe "Suena la alarma: aumento de las prácticas autoritarias y erosión de Derechos Humanos en Estados Unidos" en el que ha documentado más de una decena de aspectos en los que Washington "está socavando los pilares de una sociedad libre". El informe incluye, entre otras cosas, ataques a la libertad de expresión y a opositores y críticos políticos, jueces o abogados.
Dinamarca y Groenlandia piden a Rutte una misión de la OTAN en la isla
Tras la reunión mantenida Bruselas, el ministro de Defensa de Dinamarca afirma que las pretensiones de EE. UU. de hacerse con Groenlandia da motivos a Dinamarca para invertir más en la defensa de la región.
Trump está cumpliendo con lo prometido en campaña, pero le está costando reducir el coste de la vida
Cuando se cumple un año desde que Donald Trump volviera al poder, EITB ha visitado el condado de Lancaster en Pensilvania, donde Trump arrasó en las últimas elecciones presidenciales. A pesar de que los datos muestran que el coste de la vida cada vez es mayor, los votantes de Trump dicen que hay que darle tiempo.
Trump advierte que, tras no conseguir el Nobel, ya no se siente "obligado a pensar solo en paz"
En una carta al primer ministro noruego, el presidente de los EE. UU. ha asegurado que "ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para Estados Unidos", y ha añadido que él ha hecho "más por la OTAN que cualquier otra persona desde su creación".
Casi 4.000 muertos y 9.000 heridos en las protestas en Irán, según el último balance de una ONG
Así lo afirma HRANA, mientras que IHRNGO deja la cifra en 3.428. Además, continúa la "suspensión generalizada" del servicio de internet.
Costa convocará a los países de la UE en los próximos días para coordinar una respuesta a Trump
Tras la reunión con embajadores europeos este domingo, el presidente del Consejo Europeo ha subrayado que los países de la UE tienen la disposición de defenderse "de cualquier forma de coacción" pero también de "continuar dialogando constructivamente con Estados Unidos en todos los asuntos de interés común"
El candidato socialista y el ultraderechista irán a la segunda vuelta en Portugal
El exministro y exlíder socialista António José Seguro ha obtenido el 30,53 % de los sufragios y el dirigente ultraderechista André Ventura el 24,59 %. La segunda ronda de las elecciones presidenciales de Portugal se disputará el próximo 8 de febrero