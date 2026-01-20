Primer año de Trump
Redadas, deportaciones en masa, inflación, desempleo... así ha cambiado Trump EE.UU. en un año

Mikel Reparaz Washington
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Sarekadak, deportazioak masan, inflazioa, langabezia... horrela aldatu da Trump AEBn urtebetean

Última actualización

La sociedad estadounidense ya estaba polarizada hace un año, pero esa grieta se ha abierto aún más durante estos últimos 12 meses. Mikel Reparaz, jefe de internacional de ETB, repasa las claves de la política doméstica de EE.UU. tras la llegada de Trump a la Casa Blanca.

Estados Unidos Donald Trump Internacional

new-york-protesta-trump-efe
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Amnistía Internacional alerta sobre la "erosión" de los derechos humanos por las "prácticas autoritarias" de Trump

La ONG ha publicado un nuevo informe "Suena la alarma: aumento de las prácticas autoritarias y erosión de Derechos Humanos en Estados Unidos" en el que ha documentado más de una decena de aspectos en los que Washington "está socavando los pilares de una sociedad libre". El informe incluye, entre otras cosas, ataques a la libertad de expresión y a opositores y críticos políticos, jueces o abogados.
