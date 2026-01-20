Trumpen lehen urtea
Sarekadak, deportazioak, inflazioa, langabezia... horrela aldatu du Trumpek AEB urtebetean

Mikel Reparaz Washington
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

AEBko gizartea polarizatuta zegoen duela urtebete, baina arrakala hori are gehiago zabaldu da azken 12 hilabete hauetan. Mikel Reparaz ETBko nazioarteko buruak AEBko barne politikaren gakoak errepasatu ditu Trump Etxe Zurira iritsi zenetik.

Ameriketako Estatu Batuak Donald Trump Munduko albisteak

