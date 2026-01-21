Trumpek dio ez duela indarra erabili nahi Groenlandia bereganatzeko, baina erosi nahi duela berretsi du
Davosen egiten ari diren foro ekonomikoan hitzaldia eman du AEBko presidenteak. Azken urtean bere herrialdean "mirari ekonomikoa" gertatu dela adierazi du. Europa, ordea, ez doala "bide onetik" uste du.
Donald Trump AEBko presidenteak agerraldia egin du Davosen (Suitza) egunotan egiten ari diren Munduko Ekonomia Foroan. Groenlandia bereganatzeari buruz, erosi egin nahi duela berretsi du, baina ez duela indarra erabiltzeko asmorik adierazi du. "Ez dut indarra erabili beharrik", esan du.
Hala ere, agintari estatubatuarraren iritziz, AEB da "Groenlandia babesteko gai den herrialde bakarra". Hori dela eta, salerosketa ahalbideratuko duten negoziazioen hasiera eskatu du. Lurrak erosteak ez daukala "ezer txarrik" azpimarratu du, eta ziurtatu du operazio hori ez dela NATOrentzat mehatxua izango. "Aliantzaren segurtasun orokorra hobetuko du", esan du.
Trumpen hitzetan, Groenlandia AEBren "segurtasun nazionalerako gai erabakigarria" da. Azaldu du AEBk politika berbera mantendu duela ehunka urtez, "mehatxuak gure hemisferioan sartzea ekiditea".
Halaber, Danimarka "esker txarrekoa" dela esan du. "Bigarren Mundu Gerraren ostean uhartea guretzat izan behar zen", adierazi du. AEB "Danimarkaren alde borrokatu zen eta lurraldea itzuli zien", gaineratu du.
"Mirari ekonomikoa" AEBetan
Etxeko ekonomia ere izan du hizpide AEBko presidenteak Davosen. Harro agertu da bere hitzaldia entzuten ari ziren enpresari eta politikarien aurrean. Bere bigarren agintaldiaren lehen urtea "mirari ekonomikoa" izan dela esan du.
Bere iritzian, AEBetako ekonomia goraldian dago: "hazkundeak gora egiten du, produktibitateak gora egiten du, inbertsioak gora egiten du, diru-sarrerek gora egiten dute eta inflazioa garaitua izan da".
Trumpek gogorarazi duenez, "ustezko aditu ia guztiek" iragarri zuten bere planek mundu mailako atzeraldia eragingo zutela, kontrolik gabeko inflazioarekin. "Oker zeudela erakutsi diegu. Guztiz kontrakoa da", ziurtatu du.
Beste herrialde batzuen egoera guztiz kontrakoa dela era iradoki du eta Europa aipatu du. Bere aburuz, beste herrialde batzuek egoera hobetu dezakete AEBen ereduari jarraituko baliote. "Europako zenbait leku ez ezagutzeko moduan daude", esan du. "Europa maite dut eta aurrera egiten ikusi nahi dut, baina ez doa bide onetik", gaineratu du.
