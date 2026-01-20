Trumpen lehen urtea
Muga-zergak eta interbentzionismoa, Trumpen atzerri politikaren gakoak

18:00 - 20:00
EITB

Protekzionismo ekonomikoa eta beste potentziekiko merkataritza gerrak izan dira protagonista Trumpen bigarren agintaldiaren lehen urtean. Mikel Reparaz EITBren nazioarteko buruak Donald Trumpen kanpo politikaren gakoak aletu ditu, Etxe Zurira iritsi zela urtebete bete den honetan.

