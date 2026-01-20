Primer año de Trump
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Aranceles e intervencionismo, las claves de la política exterior de Trump

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Muga-zergak eta interbentzionismoa, Trumpen atzerri politikaren gakoak
author image

EITB

Última actualización

El primer año de gobierno de Trump durante su segundo mandato ha estado marcado por el proteccionismo económico y sus guerras comerciales con otras potencias. Mikel Reparaz, jefe de internacional de EITB, repasa las claves de la política exterior de Donald Trump, cuando se cumple un año de su llegada a la Casa Blanca.

Donald Trump Estados Unidos Internacional

Te puede interesar

new-york-protesta-trump-efe
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Amnistía Internacional alerta sobre la "erosión" de los derechos humanos por las "prácticas autoritarias" de Trump

La ONG ha publicado un nuevo informe "Suena la alarma: aumento de las prácticas autoritarias y erosión de Derechos Humanos en Estados Unidos" en el que ha documentado más de una decena de aspectos en los que Washington "está socavando los pilares de una sociedad libre". El informe incluye, entre otras cosas, ataques a la libertad de expresión y a opositores y críticos políticos, jueces o abogados.
Cargar más
Publicidad
X