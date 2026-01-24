AEB - GROENLANDIA

Trumpek dio AEBek Groenlandian dituen base militarren lurren subiranotasuna izango dutela 

"Nahi dugun guztia izango dugu. Elkarrizketa interesgarriak izaten ari gara", azaldu dio Trumpek "The New York Post" egunkariari, larunbat honeta kaleratutako elkarrizketa batean.

DAVOS (Switzerland), 22/01/2026.- US President Donald Trump (C) sits between Bahrain's Minister of the Prime Minister's Court Sheikh Isa bin Salman bin Hamad Al Khalifa (L) and Morocco's Foreign Minister Nasser Bourita (R) during a signing ceremony of the 'Board of Peace' charter during the 56th annual meeting of the World Economic Forum (WEF), in Davos, Switzerland, 22 January 2026. The 2026 summit, running from 19 to 23 January and held under the theme 'A Spirit of Dialogue,' brings together global political leaders, corporate executives, and scientists to address international challenges. (Bahrein, Marruecos, Suiza) EFE/EPA/GIAN EHRENZELLER
Donald Trump Davosen, NATOrekin lortutako aurreakordioa erakusten. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Estatu Batuetako presidente Donald Trumpekin izandako elkarrizketa argitaratu du The New York Post egunkariak larunbat honetan. Bertan, Trumpek dio AEBk Groenlandiako instalazio militarrak dituen lurren subiranotasuna lortuko duela, aste honetan Davosen (Suitza) NATOrekin adostutako akordioaren baitan.

AEBk etorkizunean Danimarkaren menpe dagoen lurraldean ezarriko dituen base militarretako lurrak bere egingo ote dituen galdetuta, baietz erantzun du AEBko buruak.

"Nahi dugun guztia izango dugu. Elkarrizketa interesgarriak izaten ari gara ", azaldu dio Trumpek egunkariari.

Rutterekin egindako hitzarmen horri buruzko ia daturik ez da jakitera eman baina aste honetan The New York Times berak zabaldutako informazio batean arabera, akordioa Zipreko base militar britainiarren estatusaren antzekoa izango litzateke. 1960an independentzia lortu zuen arren, Erresuma Batuaren subiranotasunaren menpe daude.

Presidenteak adierazi du bi aste barru jakingo dela Danimarkak zer erantzuten dion estatubatuarren proposamenari.

