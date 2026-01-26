¿Qué es el ICE y qué está pasando en Minnesota?
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la ciudad de Minneapolis llevan semanas acaparando titulares. Resumimos las claves de lo que está pasando en EE.UU.
El ICE, por sus siglas en inglés Immigration and Customs Enforcement (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas), es una agencia federal fronteriza creada hace más de dos décadas, aunque ha tomado relevancia en este segundo mandato de Donald Trump. Muertes violentas a plena luz del día, redadas sin autorización ni control judicial, detención de menores… El magnate republicano ha convertido la agencia en la herramienta fundamental de su política de deportaciones masivas.
¿Qué es?
El ICE nació en 2003, como parte de la Ley de Seguridad Nacional de 2002, en respuesta a los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Se trata de una agencia federal dependiente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Según se recoge en su web, su misión es “proteger la seguridad nacional y pública mediante la aplicación de leyes federales de aduanas e inmigración, combatiendo el crimen transnacional y el terrorismo”.
A diferencia de la policía local, los agentes del ICE tienen la facultad de detener a personas sospechosas de estar en Estados Unidos en situación irregular. Tienen potestad para arrestar también a ciudadanos estadounidenses, aunque con limitaciones. Por ejemplo, si interfieren en una de sus operaciones antiinmigración o agreden a un agente.
Desde su creación, el ICE ha acumulado numerosas críticas y denuncias por discriminación y racismo, aunque todas estas se han multiplicado durante el segundo mandato de Trump.
¿En qué se ha convertido?
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) recibió un enorme aumento de fondos en 2025, que totalizó alrededor de 178 000 millones de dólares en un solo paquete suplementario, el más grande de la historia, centrado sobre todo en seguridad fronteriza, aplicación de las leyes de inmigración, detenciones y nuevas barreras fronterizas. El ICE cuenta con un presupuesto anual de 8000 millones de dólares.
Actualmente, según sus propios datos, el ICE cuenta con 20 000 agentes repartidos en 400 oficinas de todo Estados Unidos y también en el mundo. Para hacerse una idea, el FBI, la principal agencia federal de policía y servicio de inteligencia nacional, cuenta con 13 700 agentes.
Desde que se iniciara el año, el balance de sus actuaciones no puede ser más terrorífico: el 7 de enero mataron con tres tiros a Renée Good, una estadounidense de 37 años; el 20 de enero, Liam, de tan solo cinco años, fue detenido junto con su padre (y se sabe que han sido decenas los menores arrestados por estos agentes); apenas un cuatro días después, el 24 de enero, Alex Pretti, un enfermero de 37 años, recibió ocho balazos. Además, el propio ICE ha reconocido que seis personas han muerto bajo su custodia en lo que va de 2026. Ya el 2025 fue el año más letal en al menos dos décadas para las personas bajo custodia de ICE, con más de 30 personas fallecidas dentro de estos centros.
Según la CBS, las autoridades migratorias de Estados Unidos mantienen a unas 73 000 personas en sus centros de detención, la cifra más alta en la historia. Se trata de un 84 % más que en 2025, y es una cifra que irá a más, la Administración republicana ha insistido en los últimos meses que su plan es aumentar la capacidad de detención —abriendo más centros o expandiendo los existentes— a un promedio de 100 000 personas. Otro dato relevante: menos de la mitad (47 %) de las personas que están detenidas tienen antecedentes policiales en EE.UU.
¿Qué está pasando en Minneapolis?
Minneapolis, la ciudad más poblada del estado de Minnesota (centro noroeste), tiene 429 954 habitantes. La ciudad, bastión del Partido Demócrata, lleva semanas en el centro de la atención mediática por la muerte de dos personas a manos del ICE.
Se da la circunstancia de que Minnesota no es, ni de lejos, unos de los estados con más migrantes irregulares de EE.UU. Se calcula que solo un 2,2 % de sus 5,7 millones de habitantes no cuentan con papeles. Sin embargo, la agencia federal tiene desplegados allí 3000 agentes, una cifra desproporcionada (cinco veces más) si se compara con los 600 agentes locales.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi L. Noem, ha afirmado en X que la agencia ha arrestado a más de 10 000 inmigrantes indocumentados en Minnesota, aunque líderes locales cuestionan la veracidad de esa cifra.
De hecho, la ciudadanía de Minneapolis lleva semanas denunciando en las calles los abusos cometidos por el ICE. Ha habido protestas multitudinarias e incluso una huelga general; es común que los vecinos monten dispositivos para asegurarse de que no se cometan abusos en las redadas, y son muchos los habitantes que graban con sus móviles los movimientos de los agentes fronterizos. De ahí que las dos muertes ocurridas en la ciudad hayan quedado registradas.
A raíz de la muerte de Alex Pretti este fin de semana, las manifestaciones se han extendido a otras ciudades del Estado, y también a ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Seattle, Washington DC o Chicago. El gobernador de Minnesota, el demócrata Tim Walz, ha prometido una investigación propia sobre la muerte de Pretti ya que, según ha admitido, no confía en el Gobierno federal de EE.UU.
¿Qué es la Ley de Insurrección que Trump se plantea invocar en Minnesota?
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha defendido las actuaciones del ICE y ha pedido “colaboración” a las autoridades de Minnesota para deportar a "todos los criminales inmigrantes ilegales" encarcelados en centros penitenciarios estatales.
"Hago un llamamiento al gobernador (de Minnesota, Tim) Walz, al alcalde (de Minneapolis, Jacob) Frey y a todos los gobernadores y alcaldes demócratas de Estados Unidos a que cooperen formalmente con la Administración Trump para hacer cumplir las leyes de nuestra nación, en lugar de resistirse y avivar la división, el caos y la violencia", ha declarado a través de redes sociales.
Más aún, ha amenazado con invocar la Ley de Insurrección en Minnesota, que permitiría al mandatario desplegar al Ejército para reprimir episodios de desorden civil. En circunstancias normales, la ley Posse Comitatus, de 1878, prohíbe que el Ejército participe en actividades de aplicación de la ley civil. Invocar la Ley de Insurrección suspendería temporalmente esa otra legislación.
Las fuerzas federales pueden ser desplegadas sin invocar la Ley de Insurrección, pero los límites en ese caso están más claros. Por ejemplo, para proteger edificios gubernamentales o tribunales, y sus agentes no pueden ejercer las funciones de la policía civil, como detenciones o represión de protestas.
