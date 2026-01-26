El ICE, por sus siglas en inglés Immigration and Customs Enforcement (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas), es una agencia federal fronteriza creada hace más de dos décadas, aunque ha tomado relevancia en este segundo mandato de Donald Trump. Muertes violentas a plena luz del día, redadas sin autorización ni control judicial, detención de menores… El magnate republicano ha convertido la agencia en la herramienta fundamental de su política de deportaciones masivas.

¿Qué es?

El ICE nació en 2003, como parte de la Ley de Seguridad Nacional de 2002, en respuesta a los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Se trata de una agencia federal dependiente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Según se recoge en su web, su misión es “proteger la seguridad nacional y pública mediante la aplicación de leyes federales de aduanas e inmigración, combatiendo el crimen transnacional y el terrorismo”.

A diferencia de la policía local, los agentes del ICE tienen la facultad de detener a personas sospechosas de estar en Estados Unidos en situación irregular. Tienen potestad para arrestar también a ciudadanos estadounidenses, aunque con limitaciones. Por ejemplo, si interfieren en una de sus operaciones antiinmigración o agreden a un agente.

Desde su creación, el ICE ha acumulado numerosas críticas y denuncias por discriminación y racismo, aunque todas estas se han multiplicado durante el segundo mandato de Trump.

¿En qué se ha convertido?

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) recibió un enorme aumento de fondos en 2025, que totalizó alrededor de 178 000 millones de dólares en un solo paquete suplementario, el más grande de la historia, centrado sobre todo en seguridad fronteriza, aplicación de las leyes de inmigración, detenciones y nuevas barreras fronterizas. El ICE cuenta con un presupuesto anual de 8000 millones de dólares.

Actualmente, según sus propios datos, el ICE cuenta con 20 000 agentes repartidos en 400 oficinas de todo Estados Unidos y también en el mundo. Para hacerse una idea, el FBI, la principal agencia federal de policía y servicio de inteligencia nacional, cuenta con 13 700 agentes.



