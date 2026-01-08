Estados Unidos
Un agente de ICE mata a tiros a una mujer durante una operación contra la migración en Mineápolis

Euskaraz irakurri: Immigrazio agente federal batek emakume bat tiroz hil du Mineapolisen (AEB), migrazioaren aurkako operazio batean

Un agente del servicio de inmigración y aduanas de Estados Unidos mató a tiros este martes a una mujer que al parecer trató de entorpecer con su vehículo un control migratorio en Minneapolis. El suceso ha provocado protestas en esta ciudad del estado de Minnesota, en el norte del país, así como una fuerte polémica política a nivel nacional.

Estados Unidos Migración Internacional

