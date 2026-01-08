Immigrazio agente federal batek emakume bat tiroz hil du Minneapolisen (AEB), migrazioaren aurkako operazio batean
Ameriketako Estatu Batuetako immigrazio- eta aduana-zerbitzuko agente batek emakume bat hil du tiroz asteartean. Antza denez, bere ibilgailuarekin migrazio kontrol bat oztopatzen saiatu zen. Gertakariak protestak eragin ditu Minnesota estatuko hirian.
Bestalde, Trump eta Gustavo Petro Kolonbiako presidenteak bart telefonoz hitz egin dute bi herrialdeen arteko tentsio diplomatikoak onbideratzeko. Bi agintariek Etxe Zurian bilera bat egitea adostu dute, oraindik zehaztu gabeko egun batean.
Etxe Zuriak ziurtatu du "erabateko eragina" duela Venezuelako behin-behineko Gobernuan
Bien bitartean, Petroleos de Venezuela (PDVSA) enpresa publikoak iragarri du negoziazioak hasi dituela AEBkin, petrolioa saltzeko.
Denboraleak zuriz jantzi du Europa
Esloveniatik hasi eta Erresuma Batura, elurra eta izotza izan dira nagusi Europa osoan egunotan. Meteorologiak gozamenerako aukera eman dio askori: argazkiak atera, paseoan edo kirola egiten gozatu... Hala ere, arazo batzuk ere sortu ditu elurrak, Frantziak batik bat.
AEBk Venezuelarekin lotutako eta zigortutako beste petrolio-ontzi bat atzeman du, Karibetik gertu
Ameriketako Estatu Batuetako Hegoaldeko Komandoak jakitera eman duenez, Kostazainek beste petrolio-ontzi bat atzeman dute Karibean. Kristi Noem AEBko Segurtasun Nazionaleko idazkariaren arabera, ontzia "Venezuelan porturatu zen azkeneko aldiz edo harantza zihoan".
Errusiako petrolio-ontzi bat atzeman du AEBk, "arau estatubatuarrak urratzeagatik"
Berehala etorri da Errusiako Gobernuaren erantzuna, eta petrolio-ontzia legez kanpo atzeman dutela salatu du, Nazio Batuen 1982ko Konbentzioa —itsaso zabaleko nabigazioari buruzkoa— urratuta.
NATOk gogorarazi duenez, "aliatu baten segurtasuna eta guztion segurtasuna banaezinak dira"
Aliantzak defentsa kolektiboa nabarmendu du, AEBk Groenlandiari buruz egindako adierazpenak eta Artikoan gero eta interes estrategiko handiagoa dagoela ikusita.
Agustin Otxotorena, Venezuelan bizi den euskalduna: "Nolabaiteko normaltasuna dago; oposizioaren gehiengoa ere haserre dago"
Bost egun igaro dira Maduro harrapatzeko AEBren erasotik, eta Agustin Otxotorenak, duela 15 urtetik Caracasen bizi den euskal enpresariak, herrialdean nola bizitzen ari diren eta venezuelarren egunerokoa nolakoa den kontatu digu.
Trumpek Groenlandia erosi nahi du, baina ez du baztertzen lurraldea bereganatzeko indarra erabiltzea
Venezuela ahaztu gabe, Trump Groenlandiara begira jarri da berriro. Bien bitartean, Estatu Batuek gidatuko dute trantsizioa Venezuelan eta Trumpek iragarri du Delcy Rodriguezen gobernuak Estatu Batuen esku utziko dituela 30-50 milioi petrolio upel.