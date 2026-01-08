Ameriketako Estatu Batuak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Immigrazio agente federal batek emakume bat tiroz hil du Minneapolisen (AEB), migrazioaren aurkako operazio batean

18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Ameriketako Estatu Batuetako immigrazio- eta aduana-zerbitzuko agente batek emakume bat hil du tiroz asteartean. Antza denez, bere ibilgailuarekin migrazio kontrol bat oztopatzen saiatu zen. Gertakariak protestak eragin ditu Minnesota estatuko hirian.

Ameriketako Estatu Batuak Migrazioa Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X