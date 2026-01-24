Agentes del ICE matan a tiros a un hombre en Minneapolis

Sin embargo, unas horas después Trump ha señalado que tanto el alcalde como el gobernador de Minneapolis están incitando a la "insurrección".

La Administración Trump asegura que el hombre tiroteado en Mineápolis iba armado



El Departamento de Seguridad Nacional ha afirmado por su parte que el hombre asesinado hoy por disparos de agentes de inmigración en un forcejeo llevaba un arma corta y varios cargadores. Se trata de un hombre de 37 años de nacionalidad estadounidense.



Según el comunicado, durante una operación "contra un inmigrante ilegal que era buscado por asalto", una persona se aproximó a los agentes federales de la Patrulla Fronteriza con un arma semiautomática de 9mm, que mostraron en una foto.



"Los agentes intentaron desarmar al sospechoso", pero este "se resistió violentamente", asegura el comunicado. "Temiendo por su vida y las vidas de sus compañeros, el agente realizó disparos defensivos", asegura el comunicado.

