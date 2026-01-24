EE. UU.
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Agentes del ICE matan a tiros a un hombre en Minneapolis

El asesinato ocurre dos semanas después de que otro agente federal matara a la ciudadana estadounidese Renee Good. Las protestas han aumentado en los últimos días a raíz de la detención de un niño de 5 años.
18:00 - 20:00

Agentes del ICE en Minneapolis. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: ICEko agenteek gizon bat hil dute tiroz Minneapolisen
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), han matado este sábado a tiros a un hombre en la ciudad de Minneapolis, según ha confirmado el Departamento de Policía de la ciudad, dos semanas después de que otro agente federal matara a una mujer en medio de la enorme tensión desatada por sus redadas antimigratorias.

El jefe de la Policía de Minneapolis, Brian O'Hara, ha confirmado el fallecimiento en declaraciones al 'Minnesota Star Tribune'.

De hecho, los agentes del ICE habrían ordenado a los policías de Minnesota retirarse del lugar de los hechos, pero O'Hara se negó, según recoge el periódico. Además, ha ordenado a los agentes custodiar el lugar, ha cancelado todos los permisos y ha llamado a trabajar a todos los agentes, excepto los del turno de noche.

Varios testigos de lo ocurrido han sido ya trasladados a una sede de la administración estatal, en el Edificio Whipple. Agentes de la Oficina de Detención Criminal de Minnesota están ya de camino al lugar del incidente.

"Acabo de hablar con la Casa Blanca después de otro horrible tiroteo efectuado por agentes federales", ha publicado por su parte el gobernador del estado de Minnesota, Tim Walz, en sus redes sociales. "Minnesota está harta. Esto es repugnante. El presidente debe poner fin a esta operación. Retire a los miles de agentes violentos y sin formación de Minnesota. Ya", ha añadido.

Sin embargo, unas horas después Trump ha señalado que tanto el alcalde como el gobernador de Minneapolis están incitando a la "insurrección".

La Administración Trump asegura que el hombre tiroteado en Mineápolis iba armado

El Departamento de Seguridad Nacional ha afirmado por su parte que el hombre asesinado hoy por disparos de agentes de inmigración en un forcejeo llevaba un arma corta y varios cargadores. Se trata de un hombre de 37 años de nacionalidad estadounidense.

Según el comunicado, durante una operación "contra un inmigrante ilegal que era buscado por asalto", una persona se aproximó a los agentes federales de la Patrulla Fronteriza con un arma semiautomática de 9mm, que mostraron en una foto.

"Los agentes intentaron desarmar al sospechoso", pero este "se resistió violentamente", asegura el comunicado. "Temiendo por su vida y las vidas de sus compañeros, el agente realizó disparos defensivos", asegura el comunicado.

Multitudinarias protestas

Este viernes, miles de personas tomaron las calles de Minneapolis para denunciar abusos cometidos durante las últimas semanas en las operaciones del ICE después de que, el pasado 7 de enero, otro agente federal del ICE matara a tiros a la ciudadana estadounidense Renee Nicole Good.

Esta movilización ha estado enmarcada en una gran jornada de protesta en la que los organizadores han llamado a la huelga -laboral, escolar y de consumo- "para oponerse unidos a las acciones del gobierno federal contra el estado", dentro del movimiento de protesta 'ICE Out for Good' (ICE fuera de una vez) que engloba a más de cien organizaciones como sindicatos, grupos por los derechos civiles y entidades religiosas.

En los últimos días la imagen de Liam, un aterrado niño de cinco años escoltado por un agente de inmigración, ha dado la vuelta al mundo. Él y su padre fueron detenidos a la entrada de su casa.

Un agente de ICE mata a disparos a una mujer durante una operación contra la migración en Mineápolis
Polémica por la detención de menores en las redadas del ICE
Estados Unidos Manifestaciones Migración Donald Trump Internacional

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X