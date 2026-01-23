Estados Unidos
Aumentan las protestas contra la detención de menores en las redadas del ICE

Niño de cinco años detenido por el ICE. Foto: Redes Sociales.
La imagen de Liam, un aterrado niño de cinco años escoltado por un agente de inmigración, ha dado la vuelta al mundo. Él y su padre han sido detenidos a la entrada de su casa. Las protestas contra la cruedad migratoria de Donald Trump se extienden por todo Estados Unidos.

