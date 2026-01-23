Ameriketako Estatu Batuak
ICEren sarekadetan adingabeak atxilotzearen aurkako protestak areagotu egin dira Estatu Batuetan

Niño detenido por agentes de immigración del ICE
18:00 - 20:00
ICEk atxilotutako bost urteko haurra. Argazkia: Sare Sozialak.

Azken eguneratzea

Bost urteko Liam mutiko beldurtuaren  irudiak munduari bira eman dio. Immigrazio-agenteek bera eta bere aita etxe sarreran atxilotu dituzte. Donald Trumpen migrazio krudelkeriaren aurkako protestak Estatu Batuetara zabaltzen ari dira.

Migrazioa Ameriketako Estatu Batuak Donald Trump Munduko albisteak

