ICEren sarekadetan adingabeak atxilotzearen aurkako protestak areagotu egin dira Estatu Batuetan
Bost urteko Liam mutiko beldurtuaren irudiak munduari bira eman dio. Immigrazio-agenteek bera eta bere aita etxe sarreran atxilotu dituzte. Donald Trumpen migrazio krudelkeriaren aurkako protestak Estatu Batuetara zabaltzen ari dira.
Zure interesekoa izan daiteke
Eros lezake, egiaz, Donald Trumpek Groenlandia?
Herrialdeak erosteko eta saltzeko merkaturik ez dagoenez, ezinezkoa da Groenlandiari arrazoizko prezioa jartzea. Dena den, ikerketa estrategikoen eta nazioarteko ikerketen zentroak Artikoan duen aditu Otto Svendsek uste du bilioi bat dolar ingurukoa izango litzatekeela kostua.
Errusiak, AEBk eta Ukrainak segurtasunari buruzko hiru aldeko lehen bilera egingo dute gaur Abu Dabin
Bilera gaur goizaldean adostu dute Moskun, AEBk eta Errusiak. Aurreratutako informazioaren arabera, bileraren ardatz nagusia Donbasen banaketa izango da.
Albiste izango dira: EBren "erabateko babesa" Danimarkari eta Groenlandiari, Errusia, Ukraina eta AEBren arteko bilera eta haizeak eragindako gorabeherak
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
EBk "erabateko babesa" berretsi die Danimarkari eta Groenlandiari, Trumpen mehatxuen aurrean
Europako Kontseiluko presidenteak "positibotzat" jo du Trumpek, Groenlandiaren harira, Europako zortzi herrialderi ezarritako muga-zergak erretiratu egingo dituela iragarri izana. Gauzak horrela, EBren eta AEBren arteko merkataritza akordioan urratsak eman beharra aldarrikatu du.
Gazarako Bake Batzordea eratzeko akta sinatu du Trumpek Davosen
Hamasek "irmo" gaitzetsi du Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroa erakunde horretan sartu izana.
Trumpek esan du Zelenskirekin izan duen bilera "ona" izan dela
Donald Trump AEBko presidenteak Volodimir Zelenski Ukrainako buruzagiarekin Davosen egindako bilera amaitutakoan adierazi duenez, Ukrainako gerraren amaiera aztertzeko bilera "ona" izan da, eta bi aldeek bakea lortu nahi dutela esan du.
Defentsa gastua % 5era ez igotzeagatik "aprobetxategi" galanta izatea leporatu dio Trumpek Espainiari
"NATOren ia aliatu guztien konpromisoa dut Defentsara bideratzen duten gastua (BPGaren) % 5era igotzeko; guztiena, Espainiarena izan ezik... Ez dakit zer gertatzen den Espainiarekin", adierazi du Trumpek Davosen, Bake Batzordea eratzeko ekitaldian.
Trumpek berak sustatu duen Bake Batzordearen eratze-akta sinatu du
Davosko Foroaren (Suitza) auditorium nagusian egin da gaur goizean Bake Batzordea eratzeko ekitaldia. Hasiera batean, Gazarako bake plana ikuskatzeko sustatu du, baina orain beste gatazka batzuetara ere zabaldu nahi du.
Groenlandiako krisiari amaiera eman behar dion aurreakordioaren lau oinarriak
Asteazkenean AEBk eta NATOk Davosen (baina Munduko Ekonomia Forotik at) lortutako aurreakordioa lau zutabetan oinarritzen da. Horren barruan, Artikoko uhartean Urrezko Kupula izeneko misilen kontrako ezkutua eraikitzeko AEBko tropak ezartzeko akordioa birnegoziatzea eta Danimarkako lurralde autonomoan inbertsioak kontrolatzea sartzen dira.