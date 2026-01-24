AEB

ICEko agenteek gizon bat hil dute Minneapolisen, tiroz

Beste agente federal batek Renee Good hil eta bi astera gertatu da hilketa. Immigrazioaren kontrako agenteen aurkako protestak are gehiago zabaldu dira azken egunotan, 5 urteko haur baten atxiloketaren irudiak mundu osoan zabaldu eta gero.

ICEko agenteak, Minneapolisen. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Ameriketako Estatu Batuetako Immigrazioa eta Aduanak Kontrolatzeko Zerbitzuko agenteek (ICE, ingelesez) gizon bat hil dute tiroz larunbat honetan Minneapolis hirian, bertako Polizia Departamentuak baieztatu duenez. Hamabost egunetan egin duten bigarren hilketa da.

Minneapolisko Poliziaren buru Brian O'Harak baieztatu du heriotza Minnesota Star Tribune egunkariari egindako adierazpenetan.

Poliziaren buruak azaldu duenez, ICEko agenteek Minnesotako poliziei gertakarien lekutik erretiratzeko agindu diete, baina ez diete kasurik egin, eta O'Harak bertara joateko eskatu die bere agente guztiei, gaueko txandakoei izan ezik, ingurua kontrolatzeko.

Gertatutakoaren lekuko batzuk Estatuko Administrazioaren egoitza batera eraman dituzte, eta Minnesotako Atxiloketa Kriminaleko Bulegoko agenteak azken tiroketa izan den lekura joan dira.

"Etxe Zuriarekin hitz egin berri dut agente federalek  beste tiroketa ikaragarri bat egin ondoren", argitaratu du Tim Walz Minnesota estatuko gobernadoreak bere sare sozialetan. "Minnesota nazkatuta dago. Hau nazkagarria da. Presidenteak amaiera eman behar dio operazio honi. Atera ditzala milaka agente bortitz eta formaziorik gabeko horiek Minnesotatik. Orain", gaineratu du.

Herritarrei lasai egoteko eta eremu horretara ez joateko eskatu diete.

Minneapoliseko alkateari eta gobernadoreari "matxinada" bultzatzea leporatu die Trumpek beak.

Aurrez, AEBetako administrazioak oharra kaleratu du hilketa justifikatzeko. Kaleratu duten oharraren arabera, hil duten gizonak (37 urteko gizon estatubatuar bat) agenteei mehatxu egin die arma batekin, eta "euren burua babesteko" egin diote tiro.

Tiroketa protesta batean izan da. Ostiral honetan, milaka pertsona atera dira berriz ere Minneapolisko kaleetara, azken asteetan ICEren operazioetan egindako gehiegikeriak salatzeko. Mobilizazio horietako batean gertatu da tiroketa.

Giroa are gehiago gaiztotu da Liam izeneko 5 urteko ume baten atxiloketaren irudiak zabaldu eta gero.

ICEko agente batek emakume bat hil du Mineapoliseko migrazioaren aurkako operazio batean
Polemika ICEren sarekadetan adingabeak atxilotzeagatik
Ameriketako Estatu Batuak Manifestazioak Migrazioa Donald Trump Munduko albisteak

