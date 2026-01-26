Las protestas y la indignación se extienden en EE.UU. tras la muerte a tiros de un manifestante por agentes migratorios en Mineápolis
La muerte de un segundo ciudadano estadounidense en menos de un mes durante redadas migratorias en Mineápolis ha desatado protestas y una extendida condena. Agentes de inmigración abatieron a tiros a Pretti, enfermero de 37 años, durante una operación para capturar a un inmigrante.
Casi la mitad de EE.UU. en estado de emergencia por un temporal de nieve y hielo
Más de una veintena de estados del centro, sur y este de Estados Unidos han activado protocolos de emergencia este sábado debido al enorme frente que está dejando heladas e importantes precipitaciones de aguanieve y nieve y que, unidas a las bajas temperaturas que se prevén en los próximos días, hacen temer por las infraestructuras básicas.
Las protestas por el asesinato a tiros de una persona a manos del ICE en Minneapolis se extienden en los EE. UU.
El gobernador ha anunciado una investigación sobre lo ocurrido: "No se puede confiar en el gobierno federal para llevar esta investigación. El estado la llevará. Punto". Trump le ha acusado de “incitar a la insurrección”.
Negociadores rusos y ucranianos en Abu Dabi parecían "amigos" y volverán a reunirse la semana que viene, según EE. UU.
Si todo va según lo previsto, ambas partes se volverían a reunir el próximo domingo. Los estadounidenses creen que el fin del conflicto está cerca.
Trump dice que EE. UU. tendrá soberanía sobre el suelo de sus bases militares en Groenlandia
"Tendremos todo lo que queramos. Estamos manteniendo conversaciones interesantes", ha explicado Trump al "The New York Post" sin ofrecer más detalles al respecto.
Máxima tensión y protestas en Minneapolis después de que agentes del ICE mataran a tiros a un hombre
Decenas de personas han tomado las calles tras confirmarse el crimen. Este nuevo tiroteo mortal se produce dos semanas después de que otro agente federal matara a la ciudadana estadounidense Renee Nicole Good.
Agentes del ICE matan a tiros a un hombre en Minneapolis
El asesinato ocurre dos semanas después de que otro agente federal matara a la ciudadana estadounidese Renee Good. Las protestas han aumentado en los últimos días a raíz de la detención de un niño de 5 años.
Aumentan las protestas contra la detención de menores en las redadas del ICE
La imagen de Liam, un aterrado niño de cinco años escoltado por un agente de inmigración, ha dado la vuelta al mundo. Él y su padre han sido detenidos a la entrada de su casa. Las protestas contra la cruedad migratoria de Donald Trump se extienden por todo Estados Unidos.
¿Podría realmente Donald Trump comprar Groenlandia?
Sin un mercado para la compra y venta de países, es imposible poner un precio razonable a Groenlandia, pero Otto Svendsen, experto en el Ártico del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, cree que el coste total de la adquisición de Groenlandia se acercaría al billón de dólares.
Rusia, EE.UU. y Ucrania celebrarán hoy la primera reunión trilateral sobre seguridad en Abu Dabi
La reunión ha sido acordada esta pasada madrugada. Según la información adelantada, todo apunta a que el eje principal de la reunión será el reparto del Donbás.