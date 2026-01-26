Estados Unidos
Las protestas y la indignación se extienden en EE.UU. tras la muerte a tiros de un manifestante por agentes migratorios en Mineápolis

MINNEAPOLIS (United States), 26/01/2026.- Protesters taught federal officers as they leave the Henry Whipple Federal Building, which houses ICE offices and a detention center, the day after Alex Pretti was fatally shot by federal agents in south Minneapolis, Minnesota, USA, 24 January 2026. Pretti is the second person killed by federal officers in Minneapolis this month. EFE/EPA/CRAIG LASSIG
Euskaraz irakurri: Protestak eta haserrea zabaldu dira AEBetan, migrazio-agenteek manifestari bat tiroz hil ostean, Mineapolisen

La muerte de un segundo ciudadano estadounidense en menos de un mes durante redadas migratorias en Mineápolis ha desatado protestas y una extendida condena. Agentes de inmigración abatieron a tiros a Pretti, enfermero de 37 años, durante una operación para capturar a un inmigrante.

