Haserrea eta protestak AEB osora zabaldu dira, migrazio-agenteek manifestari bat tiroz hil duelako Minneapolisen
Minneapoliseko migrazio-sarekadetan beste estatubatuar bat hil ditu Poliziak, eta horrek piztu ditu. Immigrazio agenteek Pretti hil dute, 37 urteko erizaina, tiroz, migratzaile bat harrapatzeko operazio batean.
AEBren ia erdia larrialdi egoeran, elur eta izotz denboralea dela eta
Ameriketako Estatu Batuetako erdialdeko, hegoaldeko eta ekialdeko hogei estatu kbaino gehiagok larrialdi-protokoloak aktibatu dituzte larunbatean, izotz eta elur prezipitazio handiak uzten ari den fronte handi baten ondorioz. Datozen egunetarako tenperatura baxuak aurreikusten direnez, oinarrizko azpiegituretan arazoak izango diren beldur dira.
Protestak AEB osora zabaldu dira, ICEk Minneapolisen gizon bat tiroka hil ostean
Bertako gobernadoreak gertatutakoari buruzko ikerketa iragarri du: "Ezin da gobernu federalaz fidatu ikerketa hau egiteko. Estatuak egingo du. Kito".
Abu Dhabin bildutako negoziatzaile errusiarrek eta ukrainarrek "lagunak" ziruditen, eta datorren astean bilduko dira berriro, AEBen arabera
Dena aurreikusitakoaren arabera joango balitz, bi aldeak datorren igandean bilduko lirateke berriro. Estatubatuarrek uste dute gatazkaren amaiera gertu dagoela.
Trumpek dio AEBek Groenlandian dituen base militarren lurren subiranotasuna izango dutela
"Nahi dugun guztia izango dugu. Elkarrizketa interesgarriak izaten ari gara", azaldu dio Trumpek "The New York Post" egunkariari, larunbat honeta kaleratutako elkarrizketa batean.
Giroa gaiztotuta Minneapolisen, ICEko agenteek gizon bat tiroz hil ostean
Dozenaka pertsona kalera atera dira protestan, hilketa baieztatu berritan. Bi aste baino ez dira beste agente federal batek Renee Nicole Good estatubatuarra hil zuela.
ICEko agenteek gizon bat hil dute Minneapolisen, tiroz
Beste agente federal batek Renee Good hil eta bi astera gertatu da hilketa. Immigrazioaren kontrako agenteen aurkako protestak are gehiago zabaldu dira azken egunotan, 5 urteko haur baten atxiloketaren irudiak mundu osoan zabaldu eta gero.
ICEren sarekadetan adingabeak atxilotzearen aurkako protestak areagotu egin dira Estatu Batuetan
Bost urteko Liam mutiko beldurtuaren irudiak munduari bira eman dio. Immigrazio-agenteek bera eta bere aita etxe sarreran atxilotu dituzte. Donald Trumpen migrazio krudelkeriaren aurkako protestak Estatu Batuetara zabaltzen ari dira.
Eros lezake, egiaz, Donald Trumpek Groenlandia?
Herrialdeak erosteko eta saltzeko merkaturik ez dagoenez, ezinezkoa da Groenlandiari arrazoizko prezioa jartzea. Dena den, ikerketa estrategikoen eta nazioarteko ikerketen zentroak Artikoan duen aditu Otto Svendsek uste du bilioi bat dolar ingurukoa izango litzatekeela kostua.
Errusiak, AEBk eta Ukrainak segurtasunari buruzko hiru aldeko lehen bilera egingo dute gaur Abu Dabin
Bilera gaur goizaldean adostu dute Moskun, AEBk eta Errusiak. Aurreratutako informazioaren arabera, bileraren ardatz nagusia Donbasen banaketa izango da.