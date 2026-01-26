Ameriketako Estatu Batuak
Haserrea eta protestak AEB osora zabaldu dira, migrazio-agenteek manifestari bat tiroz hil duelako Minneapolisen

MINNEAPOLIS (United States), 26/01/2026.- Protesters taught federal officers as they leave the Henry Whipple Federal Building, which houses ICE offices and a detention center, the day after Alex Pretti was fatally shot by federal agents in south Minneapolis, Minnesota, USA, 24 January 2026. Pretti is the second person killed by federal officers in Minneapolis this month. EFE/EPA/CRAIG LASSIG
Minneapoliseko migrazio-sarekadetan beste estatubatuar bat hil ditu Poliziak, eta horrek piztu ditu. Immigrazio agenteek Pretti hil dute, 37 urteko erizaina, tiroz, migratzaile bat harrapatzeko operazio batean.

