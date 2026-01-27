Vinos, aceite de oliva y coches: los grandes ganadores del fin de los aranceles UE-India
El sector del automóvil, los vinos y el aceite de oliva se perfilan como los grandes beneficiados del Acuerdo de Libre Comercio (ALC) sellado este martes entre la Unión Europea y la India, y que derribará el muro arancelario con tasas que, en algunos casos, superaban hasta ahora el 150 %.
Según los documentos técnicos desvelados tras la cumbre, el tratado eliminará los impuestos aduaneros sobre el 96,6 % de las exportaciones europeas, abriendo a Europa un mercado de más de 1400 millones de consumidores que hasta ahora aplicaba políticas muy proteccionistas.
Actualmente, Nueva Delhi castiga a los vehículos europeos terminados con un arancel prohibitivo del 110 %, pero con el nuevo acuerdo esta tasa se desplomará gradualmente hasta el 10 % para un cupo de 250 000 unidades anuales.
Además, los aranceles para los repuestos y componentes se eliminarán por completo en un plazo de cinco a diez años.
En el caso de la maquinaria, esta pasará de pagar un 44 % a un 0 %, el sector químico se librará de tasas del 22 %, y los productos farmacéuticos eliminarán el arancel actual del 11 %.
Aunque el acuerdo mantiene protegido el grueso del sector agrícola indio, Bruselas ha logrado abrir una ventana para productos de alto valor añadido y procesados, que hasta ahora eran casi imposibles de vender por sus costes.
El vino, hasta ahora gravado con un 150 %, bajará al 20 % en la gama premium y al 30 % en la gama media.
El aceite de oliva, vital para las exportaciones del sur de Europa, pasará de soportar cargas del 45 % a tener arancel cero en un periodo de cinco años. También se eliminan las tasas del 50 % que pesaban sobre alimentos procesados como pastas, galletas y bollería.
Pese a la apertura, Bruselas ha negociado salvaguardas estrictas para no dañar a sus propios productores en los sectores donde la competencia india podría ser desleal.
"Por eso, los aranceles sobre los productos más sensibles como la carne de vacuno, el azúcar, el etanol, el arroz y las aves se mantendrán", aseguró en un comunicado el comisario de Agricultura, Christophe Hansen.
Asimismo, el comisario quiso calmar a los consumidores respecto a la calidad de los productos que lleguen a Europa desde el gigante asiático.
"Todas las importaciones indias seguirán teniendo que respetar las estrictas normas de salud y seguridad alimentaria de la UE", ha zanjado Hansen en los documentos anexos al acuerdo.
Te puede interesar
La India y la Unión Europea cierran un "histórico" acuerdo comercial tras 18 años de negociaciones
Nerendra Modi y Ursula Von der Leyen han calificado el acuerdo de "la madre de todos los acuerdos", que contribuirá a fortalecer el comercio global y las cadenas de suministro. El acuerdo engloba a una población de 2000 millones de personas, representa cerca del 25 % del PIB mundial y aproximadamente un tercio del comercio global.
El oro supera por primera vez los 5100 dólares y el precio de la onza duplica su valor en año y medio
El precio del oro ha alcanzado su máximo histórico debido a un orden mundial menos estable, las persistentes tensiones geopolíticas y comerciales o la depreciación del dólar.
Israel localiza e identifica los restos del último rehén que quedaba en Gaza
La devolución de los restos del policía israelí Ran Gvili es clave para que Israel reabra el paso de Rafah, cerrado desde 2024, y se inicie la segunda fase del acuerdo de paz de EE. UU., que contempla el desarme de Hamas, la marcha progresiva del Ejército israelí y el despliegue de una fuerza internacional.
¿Qué es el ICE y qué está pasando en Minnesota?
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la ciudad de Minneapolis llevan semanas acaparando titulares. Resumimos las claves de lo que está pasando en EE.UU.
Las protestas y la indignación se extienden en EE.UU. tras la muerte a tiros de un manifestante por agentes migratorios en Mineápolis
La muerte de un segundo ciudadano estadounidense en menos de un mes durante redadas migratorias en Mineápolis ha desatado protestas y una extendida condena. Agentes de inmigración abatieron a tiros a Pretti, enfermero de 37 años, durante una operación para capturar a un inmigrante.
Casi la mitad de EE.UU. en estado de emergencia por un temporal de nieve y hielo
Más de una veintena de estados del centro, sur y este de Estados Unidos han activado protocolos de emergencia este sábado debido al enorme frente que está dejando heladas e importantes precipitaciones de aguanieve y nieve y que, unidas a las bajas temperaturas que se prevén en los próximos días, hacen temer por las infraestructuras básicas.
Las protestas por el asesinato a tiros de una persona a manos del ICE en Minneapolis se extienden en los EE. UU.
El gobernador ha anunciado una investigación sobre lo ocurrido: "No se puede confiar en el gobierno federal para llevar esta investigación. El estado la llevará. Punto". Trump le ha acusado de “incitar a la insurrección”.
Negociadores rusos y ucranianos en Abu Dabi parecían "amigos" y volverán a reunirse la semana que viene, según EE. UU.
Si todo va según lo previsto, ambas partes se volverían a reunir el próximo domingo. Los estadounidenses creen que el fin del conflicto está cerca.
Trump dice que EE. UU. tendrá soberanía sobre el suelo de sus bases militares en Groenlandia
"Tendremos todo lo que queramos. Estamos manteniendo conversaciones interesantes", ha explicado Trump al "The New York Post" sin ofrecer más detalles al respecto.