Ardoak, oliba-olioa eta autoak: EB-India akordioak dakarren muga-zergen amaieran onuradun nagusiak
Europar Batasunaren eta Indiaren arteko goi-bileraren ondoren jakinarazitako dokumentu teknikoen arabera, Europako esportazioen % 96,6ren gaineko aduana-zergak pixkanaka ezabatzea jasotzen du itunak, eta orain arte oso politika protekzionistak aplikatzen zituen 1.400 milioi kontsumitzaile baino gehiagoko merkatu indiarra irekiko dio Europari.
Automobilgintzaren, ardoen eta oliba-olioaren sektorea dira, zantzu guztien arabera, Europar Batasunak eta Indiak itxi duten Komertzio Liberko Akordioari etekinik handiena aterako diotenak, baina ez dira bakarrak izango, akordioari esker % 150era ere iristen ziren muga-zergen hesia desegingo baita.
Goi-bileraren ostean zabaldu diren dokumentu teknikoen arabera, Europako esportazioen % 96,6ri ezarritako muga-zergak ezabatuko dira, orain arte oso politika protekzionistak aplikatzen zituen 1.400 milioi kontsumitzaile baino gehiagoko merkatu indiarra irekiz, modu horretan, Europari.
Gaur egun, New Delhik % 110eko zerga ezartzen die amaituta inportatzen dituen ibilgailu europarrei, baina akordio berriarekin tasa hori pixkanaka % 10era jaitsiko da, urtean 250.000 unitateko kupoa bete arte.
Gainera, ordezko piezen eta osagaien muga-zergak erabat ezabatuko dira bost urtetik hamar urtera bitarteko epean.
Makineriaren kasuan, % 44 ordaintzetik % 0 ordaintzera igaroko da, sektore kimikoari ere kendu egingo zaio % 22ko tasa, eta produktu farmazeutikoei gaur egun ezartzen zaien % 11ko arantzela ere kendu egingo dute.
Akordioak Indiako nekazaritza sektorea estuki babesten jarraituko badu ere, Bruselak lortu du halako leiho bat zabaltzea balio erantsi handiko produktuak eta produktu prozesatuak Indiara esportatzeko, orain arte ia saldu ezinak zirenak, salmentak berarekin zekarren kostuarengatik.
Ardoaren muga-zergak, esaterako, nabarmen jaitsiko dira; orain arteko % 150eko karga % 20ra jaitsiko da premium gaman eta % 30era gama ertainean.
Europa hegoaldeko esportazioetarako funtsezko den oliba-olioaren kasuan, % 45eko kargak jasatetik zero arantzela izatera igaroko da bost urteko epean. Era berean, kendu egingo dira prozesatutako elikagaiek duten % 50eko zerga, hala nola pastena, gailetena eta opilena.
Oro har irekitze bat egon den arren, Bruselak babes zorrotzak negoziatu ditu bertako ekoizleak ez kaltzetzeko, batez ere, lehia indiarra desleiala izan daitekeen sektoreetan.
"Horregatik, produktu sentikorrenen gaineko muga-zergak mantendu egingo dira, hala nola behi-haragian, azukrean, etanolean, arrozean eta hegaztietan", adierazi du Christophe Hansen Nekazaritza komisarioak ohar batean.
Era berean, komisarioak kontsumitzaileak lasaitu nahi izan ditu Indiatik Europara iristen diren produktuen kalitateari dagokionez.
"Indiako inportazio guztiek EBko elikagaien osasun eta segurtasun arau zorrotzak errespetatzen jarraituko dute", adierazi du Hansenek akordioari erantsitako dokumentuetan.
