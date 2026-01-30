Escocia
Miles de antorchas iluminan las calles de Lerwick (Escocia) durante el festival vikingo Up Helly Aa

Festival vikingo en Escocia
Festival Up Helly Aa. Foto: AP.
Euskaraz irakurri: Milaka zuzik Eskoziako Lerwick herriko kaleak argitu dituzte Up Helly Aa jaialdi bikingoan

Este festival se celebra anualmente en las Islas Shetland, en Escocia, para marcar el final de la temporada de Navidad. El acto más espectacular es la procesión de antorchas por las calles de Lerwick, que termina con el lanzamiento de las antorchas a una réplica de un barco vikingo.

