Miles de antorchas iluminan las calles de Lerwick (Escocia) durante el festival vikingo Up Helly Aa
Este festival se celebra anualmente en las Islas Shetland, en Escocia, para marcar el final de la temporada de Navidad. El acto más espectacular es la procesión de antorchas por las calles de Lerwick, que termina con el lanzamiento de las antorchas a una réplica de un barco vikingo.
Trump se decanta por Kevin Warsh como sucesor de Jerome Powell al frente de la Reserva Federal (Fed)
Warsh deberá ser confirmado por el Senado estadounidense, en un contexto marcado por las críticas a las presiones de la Casa Blanca sobre el banco central estadounidense, cuya independencia se considera fundamental para cumplir con el doble mandato de controlar la inflación e impulsar el empleo.
Zelenski rechaza ceder el Donbás y exige garantías de seguridad de EE. UU. antes de un acuerdo de paz
El presidente ucraniano afirma que no habrá concesiones territoriales y que el pacto con Washington es clave para evitar una nueva invasión rusa.
Trump llama "agitador" y presunto "insurrecto" a Alex Pretti, asesinado por agentes del ICE en Minneapolis
El presidente estadounidense ha realizado estas declaraciones tras la aparición de un vídeo que muestra al enfermero de 37 años atacando a patadas un vehículo federal en un incidente ocurrido 11 días antes de su fallecimiento.
EE. UU. amenaza con imponer aranceles a los países que vendan petróleo a Cuba
El Gobierno de Cuba tacha de "brutal acto de agresión" la decisión de Estados Unidos contra su suministro petrolero.
La Guardia Revolucionaria de Irán anuncia ejercicios con fuego real en el estrecho de Ormuz
Este mismo jueves, el Kremlin ha advertido de que el empleo de la fuerza contra Irán solo traerá caos y desestabilización a toda la región, sin mencionar directamente las amenazas de Estados Unidos a la República Islámica.
Trump ordena reabrir el espacio aéreo venezolano a vuelos comerciales
El presidente de Estados Unidos ha hecho este anuncio para realizar los trámites necesarios antes de que finalice la jornada. Los vuelos directos entre ambos países permanecen suspendidos desde 2019.
La UE acuerda nuevas sanciones contra Irán por represión en el país
Los ministros de Exteriores de los Veintisiete les han dificultado el acceso a componentes para drones y misiles, al tiempo que han acordado por unanimidad designar a la Guardia Revolucionaria Islámica como una organización terrorista. Además, han aprobado nuevas sanciones contra rusos, en relación con la guerra en Ucrania.
Nuevas imágenes muestran a Alex Pretti enfrentándose a los agentes del ICE 11 días antes de ser asesinado a tiros
Según muestran las imágenes publicadas por un portal de noticias estadounidense, Alex Pretti, el enfermero de 37 años asesinado por agentes del ICE el 24 de enero en Minneapolis, ya fue inmovilizado por la policía migratoria el pasado 13 de enero en otra protesta.
Irán dice que busca diálogo pero que se defenderá "como nunca antes" si se ve acorralado
Estados Unidos ha amenazado al régimen de Teherán en varias ocasiones, y ha movilizado una importante flota militar a la región de Oriente Medio.