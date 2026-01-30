Milaka zuzik Eskoziako Lerwick herriko kaleak argitu dituzte Up Helly Aa jaialdi bikingoan
Jaialdi hau urtero ospatzen da Eskoziako Shetland uharteetan, Gabonetako denboraldiaren amaiera ospatzeko. Ekitaldirik ikusgarriena Lerwickeko kaleetan zehar egiten den zuzi-prozesioa da, bikingoen itsasontzi baten erreplika bati zuziak jaurtita amaitzen dena.
Kevin Warshek jaso du Trumpen babesa Erreserba Federalean (Fed) Jerome Powell ordezkatzeko
AEBko Senatuak izendapena berretsi behar du orain, Etxe Zuriak AEBko Banku Zentralari egindako presioen testuinguruan. Erakunde horren independentzia, ordea, funtsezkoa da inflazioa kontrolatzeko eta enplegua bultzatzeko.
Zelenskik uko egin dio Donbas uzteari eta Estatu Batuen segurtasun bermeak eskatu ditu bake akordioa sinatu aurretik
Ukrainako presidenteak esan du ez dela kontzesiorik egongo eta Washingtonekin egindako ituna giltzarria dela Errusiaren inbasio berri bat saihesteko.
Trumpek "asaldatzaile" eta "matxino" deitu dio ICEko agenteek Minneapolisen hildako Alex Prettiri
37 urteko erizaina hil baino 11 egun lehenago agenteei aurre egiten eta auto federal bati ostikoka erakusten duen bideo bat argitaratu ostean egin ditu adierazpenok AEBko presidenteak.
AEBk muga zergak ezartzearekin mehatxu egin die Kubari petrolioa saltzen dien herrialdeei
Kubako Gobernuak gogor gaitzetsi du Ameriketako Estatu Batuek ezarri nahi dien petrolio blokeoa, herrialdearen aurkako "eraso ekintza bortitza" dela iritzita.
Venezuelako aire-espazioa hegaldi komertzialei zabaltzeko agindu du Trumpek
Eguna amaitu aurretik beharrezko izapideak egiteko agindua eman du AEBko presidenteak. Bi herrialdeen arteko zuzeneko hegaldiak etenda daude 2019tik.
Iranen aurkako zigor gehiago adostu ditu EBk, errepresioa leporatuta
Drone eta misiletarako materialak eskuratzea zailtzea dute helburu, eta, aldi berean, aho batez erabaki dute Guardia Iraultzaile Islamikoa erakunde terrorista izendatzea. Gainera, errusiarren aurkako zigor berriak onartu dituzte, Ukrainako gerrarekin lotuta.
Alex Pretti ICEko agenteei aurre egiten, tiroz hil baino 11 egun lehenago, irudiotan
Estatu Batuetako albiste-atari batek argitaratutako irudietan ageri denez, Alex Pretti, urtarrilaren 24an Minneapolisen ICEko agenteek hildako 37 urteko erizaina, urtarrilaren 13an ere gogor jo zuen migrazio-poliziak, beste protesta batean.
Iranek adierazi du hitz egiteko prest dagoela, baina mehatxuen aurrean bere burua "inoiz ez bezala" defendatuko duela
Estatu Batuek Teherango erregimenari mehatxu egin diote behin baino gehiagotan, eta flota militar handia mobilizatu dute Ekialde Ertaineko eskualdera.
Ilhan Omar kongresista demokratari substantzia kimiko batekin eraso egin diote Minneapolisen
Donald Trumpen Administrazioa immigrazioaren aurka egiten dabiltzan sarekadak kritikatzen ari zela gertatu da Ilhan Omarren aurkako erasoa. Segurtasun indarrek erasotzailea atxilotu egin dute, eta jatorri somaliarreko kongresistak hitzaldiari ekin dio berriro. Ilhan Omar Donald Trumpen jomuga izan da azken asteetan ICEren aurka egindako kritikengatik.