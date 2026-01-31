Aznar aparece en los papeles de Epstein como destinatario de un pago y dos paquetes del pederasta
El expresidente del Gobierno español, José María Aznar y su mujer, la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, aparecen en las facturas de dos paquetes enviados por el pederasta Jeffrey Epstein entre 2003 y 2004, según se desprende de documentos publicados este viernes por la Administración de Donald Trump.
Los archivos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos muestran una factura de la compañía FedEx de un paquete de unos 220 gramos enviado por Epstein y su entonces pareja, Ghislaine Maxwell, el 2 de septiembre de 2003 desde Nueva York a La Moncloa a los destinatarios "presidente y Ana Aznar", que lo recogieron el 4 de septiembre. Esa legislatura estuvo marcada por la cercanía del ejecutivo español con el Gobierno de Estados Unidos y la relación de Aznar con el presidente George W. Bush.
El segundo paquete, que pesaba alrededor de 360 gramos, se envió desde la misma dirección pero a la oficina de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) en la calle Juan Bravo de Madrid. Ese envío se registró el 5 de mayo de 2004, apenas dos semanas después de que Aznar dejara la Presidencia, y lo recogieron el 10 de mayo.
Además, los documentos publicados reflejan también un pago de Epstein a su agente de viajes a nombre de José María Aznar, por 1050 dólares, con fecha 17 de octubre de 2003. La compañía Shoppers Travel Inc, receptora del pago, era utilizada habitualmente por Epstein para reservar vuelos comerciales para sus asociados y empleados.
Se de la circunstancia de que expresidente del PP tiene un hijo con el mismo nombre, nacido en 1978, y que ya apareció también en una agenda de contactos de negocios de Epstein de principios de los 2000. Se desconoce, por tanto, si el pago fue realizado al hijo del expresidente o a Aznar padre.
En los años en que produjeron los envíos aún se desconocían abiertamente y de manera pública los escándalos que después rodearon a Epstein, ya que fue en 2005 cuando se presentó la primera denuncia ante la policía de Palm Beach (Florida) por abusos a una menor, lo que abrió la primera investigación penal y por la que se declaró culpable de pagar a una menor por sexo. Además, los envíos de ambos paquetes (de los que no se explicita la naturaleza) o el pago del agente de viajes de Epstein no presuponen ninguna irregularidad.
El entorno de Aznar dice que no conoce a Epstein
Fuentes del entorno de Aznar han expresado su sorpresa por el hecho de que el nombre del dirigente del PP aparezca en esos archivos desclasificados y han subrayado que ni le conoce ni tiene ni idea de por qué figura su nombre y se realizaron esos envíos. "Ni idea. No conoce a ese señor de nada", han asegurado a Europa Press fuentes próximas a Aznar.
