Aznar Epsteinen paperetan ageri da, pederastaren ordainketa baten eta bi paketeren hartzaile gisa

Argitaratutako azken dokumentuetan jasotzen denez, Epsteinek 1.050 dolar ordaindu zizkion Jose María Aznarren izenean bere bidaia-agenteari 2003ko urriaren 17an. Paketeei dagokienez, esplizituki bidali ziren presidente ohiaren izenean: lehenengoa, Moncloara, 2003ko irailean, eta bigarrena, FAES fundazioaren egoitzara, 2004ko maiatzean.

Aznar, Rajoyrekin batera, EFEren artxiboko argazki batean.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Jose Maria Aznar Espainiako Gobernuko presidente ohia eta haren emazte Ana Botella Madrilgo alkate ohia Jeffrey Epstein pederastak 2003an eta 2004an bidalitako bi paketeren fakturetan ageri dira, Donald Trumpen administrazioak atzo argitaratutako dokumentuek jasotzen dutenez.

AEBko Justizia Departamentuak milaka artxibo argitaratu ditu azken orduetan, eta FedEx konpainiaren 220 gramoko pakete baten faktura ageri da horietako batean. Pakete hori Epsteinek berak eta Ghislaine Maxwell orduko bikotekideak bidali zuten Moncloara 2003ko irailaren 2an, eta bi egun geroago jaso zuten. Legealdi hartan, hurbila izan zen oso Espainiako Gobernuaren eta AEBkoaren arteko harremana, baita Aznarren eta George W. Bush presidentearen artekoa ere.

Bigarren paketea, 360 gramo ingurukoa, FAES fundazioak Madrilen zuen egoitzara bidali zuten New Yorketik. Bidalketa hori 2004ko maiatzaren 5ean egin zuten, Aznarrek presidente kargua utzi eta bi aste eskasera, eta maiatzaren 10ean jaso zuten paketea Espainiako hiriburuan.

Pakete horiez gain, 2003ko urriaren 17an, Epsteinek 1.050 dolarreko ordainketa bat egiteko eskatu zion bere bidaia-agenteari, Jose Maria Aznarren izenean. Agente horren zerbitzuak hegaldi komertzialak erreserbatzeko erabili ohi zituen Epsteinek. Ez dago argi ordainketa hori Espainiako presidenteari edo horren semeari (izen bera dute) egin ote zioten; izan ere, Aznar presidentearen semearen izena Epsteinen negozio-harremanen agenda batean azaldu zen 2000. urtean. 

Ordainketa egin eta paketeak bidali zirenean, Epstein auzia ez zen ezaguna, 2005ean aurkeztu baitzuten lehen salaketa. Gainera, Epsteinen bi pakete eta ordainketa bat jaso izanak ez du frogatzen irregulartasunen bat egin izana. 

Aznarren gertukoek: "Ez du gizon hori ezertaz ezagutzen"

Jose Maria Aznar presidente ohiak ez du albistearen inguruko adierazpenik egin. Horren gertukoek Europa Press albiste agentziari jakinarazi diotenez, ez dakite zergatik ageri den Epsteinen artxiboetan, eta ezagutu ere ez duela egiten erantsi dute. "Ideiarik ere ez. Ez du gizon hori ezertaz ezagutzen", adierazi dute.

Indarkeria matxista PP Munduko albisteak

