Miles de israelíes y palestinos de 1948 protestan contra la violencia en urbes árabes
En 2025, 252 árabes israelíes murieron a causa de asesinatos y del crimen en las comunidades árabes, una cifra sin precedentes, en parte, consecuencia de la inacción de las autoridades y la policía israelíes, a cargo del supremacista judío, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir.
Miles de israelíes, junto a palestinos de 1948 (conocidos como árabes israelíes), se han manifestado este sábado en Tel Aviv contra la inacción tanto policial como del gobierno a la hora de frenar la violencia y el crimen en las ciudades de mayoría árabe de Israel.
La protesta, una iniciativa conjunta árabe-judía, se ha desarrollado desde la Plaza donde se sitúa el Museo de Arte en Tel Aviv hasta la Plaza Habima.
Entre los organizadores, diversas organizaciones procoexistencia, como Médicos por los Derechos Humanos, Combatientes por la Paz o 'Standing Together'.
Los asistentes, vestidos de negro, han alzado banderas en luto y han mostrado carteles en los que podía leerse: "Fin a la guerra del crimen" o "La policía y el gobierno son cómplices".
Además, sujetaron una gran lona con un mensaje de letras blancas y rojas que, a vista de dron, rezaba: "¡Fin al abandono y al crimen! ¡Queremos vivir!".
Se conoce como árabes israelíes (o palestinos del 48) a los palestinos y sus descendientes que permanecieron en las ciudades que hoy son territorio israelí, tras la guerra árabe-israelí de 1948. Las mayores urbes son Rahat y Nazaret, y en total constituyen el 20 % de la población.
Ayer viernes, un ciudadano árabe de Israel fue asesinado a tiros después de salir de una mezquita en el norte del país, convirtiéndose en la 26ª persona asesinada en Israel desde principios de año y la vigésimo segunda dentro de la comunidad árabe, según cifras policiales compartidas por el diario Haaretz.
