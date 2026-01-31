Albiste da
PALESTINA
Milaka israeldar eta 1948ko palestinar bildu dira Tel Aviven, hiri arabiarretan sufritzen duten indarkeria salatzeko

2025ean 252 arabiar israeldar hil zituzten komunitate arabiarretan, aurrekaririk gabeko zifra bat, hein batean, agintari eta polizia israeldarren pasibitatearen edo konplizitatearen ondorioz.

tel-aviv-manifestazioa
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Milaka israeldar eta 1948ko palestinar (arabiar israeldarrak), manifestatu dira larunbat honetan Tel Aviven, Israelen gehiengo arabiarra duten hirietan indarkeria eta krimena geldiarazteko eskatzeko. Polizia zein Gobernua egin dituzte erantzule.

Ekimen arabiar-judu bateratua izan da protesta. Tel Aviveko Arte Museoa dagoen plazatik abiatu eta Habima plazaraino joan dira herritarrak.

Manifestazioaren antolatzaileen artean daude Giza Eskubideen aldeko Medikuak, Bakearen aldeko Borrokalariak edo 'Standing Together' erakundea, besteak beste.

Beltzez jantzita joan dira manifestari asko eta bandera beltzak astindu dituzte. "Krimenaren gerraren amaiera" eskatu dute eta "Polizia eta Gobernua konplizeak" zioten kartelak erakutsi dituzte.

Oihal handi batean "Amaitu abandonua eta krimena! Bizi egin nahi dugu!" leloa erakutsi dute.

Arabiar israeldarrak (edo 48ko palestinarrak) 1948ko gerra arabiar-israeldarraren ondoren gaur egun Israelgo lurralde diren hirietan geratu ziren palestinarrak eta haien ondorengoak dira. Hiri handienak Rahat eta Nazaret dira, eta biztanleriaren % 20 osatzen dute.

2025ean 252 arabiar israeldar hil zituzten komunitate arabiarretan, aurrekaririk gabeko zifra bat, hein batean, agintari eta polizia israeldarren pasibitatearen edo konplizitatearen ondorioz, Itamar Ben Gvir  Segurtasun Nazionaleko ministro supremazista juduaren ardurapean.

Atzo bertan, Israelgo herritar arabiar bat tiroz hil zuten herrialdearen iparraldeko meskita batetik irten ondoren. Urte hasieratik Israelen eraildako 26. pertsona izan zen, eta komunitate arabiarreko 22. pertsona, Haaretz egunkariak partekatutako polizia-zifren arabera. 

