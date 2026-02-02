Estados Unidos
El niño de cinco años Liam Conejo y su padre están libres y de vuelta en Minnesota

Adrián y Liam Conejo. Foto: Agencias.
Euskaraz irakurri: Liam Conejo bost urteko haurra eta bere aita aske utzi dituzte eta Minnesotara itzuli dira

El juez federal por el Distrito Occidental de Texas, Fred Biery, ordenó el sábado la liberación provisional de Liam y Adrián Conejo, internados en el centro de detención de inmigrantes de Dilley, en Texas, mientras se resuelve el procedimiento de inmigración abierto. La detención de Conejo Arias y su hijo en Minnesota durante una intervención del ICE provocó una oleada de indignación en todo el país.

