El niño de cinco años Liam Conejo y su padre están libres y de vuelta en Minnesota

El juez federal por el Distrito Occidental de Texas, Fred Biery, ordenó el sábado la liberación provisional de Liam y Adrián Conejo, internados en el centro de detención de inmigrantes de Dilley, en Texas, mientras se resuelve el procedimiento de inmigración abierto. La detención de Conejo Arias y su hijo en Minnesota durante una intervención del ICE provocó una oleada de indignación en todo el país.