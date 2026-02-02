La FINUL acusa a Israel de lanzar "una sustancia química desconocida" en zonas del sur de Líbano

La Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) ha acusado este lunes a Israel de lanzar "una sustancia química desconocida" en zonas del sur de Líbano, una situación que forzó a los 'cascos azules' a "cancelar más de una decena de actividades" en los alrededores de la Línea Azul, que marca la frontera entre ambos países.



Así, ha explicado en un comunicado que el Ejército israelí comunicó el domingo a la misión que "llevaría a cabo una actividad aérea con el lanzamiento de lo que describieron como una sustancia química no tóxica sobre áreas cercanas a la Línea Azul", antes de agregar que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) indicaron que "las tropas de pacificación deberían permanecer alejadas y quedar a cubierto", lo que provocó la suspensión de sus actividades.



"Las tropas de pacificación no pudieron llevar a cabo operaciones normales cerca de la Línea Azul a lo largo de cerca de un tercio de su longitud y solo pudieron retomar actividades normales más de nueve horas después", ha dicho, al tiempo que ha recalcado que los 'cascos azules' "apoyaron a las Fuerzas Armadas libanesas a la hora de recopilar muestras para realizar pruebas de toxicidad".



En este sentido, ha manifestado que "esta actividad fue inaceptable y contraria a la resolución 1701" del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada tras el conflicto entre Israel y el partido-milicia chií Hezbolá en 2006 y pilar del actual alto el fuego en vigor desde noviembre de 2024, después de trece meses de combates entre ambas partes al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023.



"Las acciones deliberadas y planificadas de las FDI no solo limitaron la capacidad de las fuerzas de paz de llevar a cabo las actividades que les corresponden, sino que también pusieron potencialmente en riesgo su salud y la de los civiles", ha reseñado la FINUL, que ha expresado además su preocupación por el posible impacto de estos químicos sobre terrenos agrícolas y el retorno de los civiles a sus hogares.



Por ello, ha hecho hincapié en que "no es la primera vez que las FDI lanzan sustancias químicas desconocidas desde aviones sobre Líbano" y ha recordado al Ejército israelí que "los vuelos de los aviones hacia Líbano constituyen un violación de la resolución 1701" y que "cualquier actividad que ponga en riesgo a las fuerzas de paz y a los civiles es motivo de grave preocupación".



"Instamos nuevamente a las FDI a que pongan fin a todas estas actividades y colaboren con las fuerzas de paz para apoyar la estabilidad que todos trabajamos para conseguir", ha zanjado la FINUL en su comunicado, sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado por ahora sobre este nuevo incidente.