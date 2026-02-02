Libano hegoaldean "substantzia kimiko ezezagun bat" botatzea leporatu dio FINULek Israeli
Nazio Batuen Libanoko Bitarteko Indarrak (FINUL) hegoaldeko zonaldeetan "substantzia kimiko ezezagun bat" jaurtitzea leporatu dio Israeli. Operazio horren ondorioz, kasko urdinek "hamar jarduera baino gehiago bertan behera utzi" behar izan dituztela ere salatu dute, bi herrialdeen arteko muga markatzen duen Lerro Urdinaren inguruan.
Ohar batean azaldu duenez, Israelgo Armadak igandean jakinarazi zion misioari "aireko jarduera bat egingo zuela, Lerro Urdinetik gertu substantzia kimiko ez-toxiko gisa deskribatu zutena jaurtita". Israelgo Defentsa Indarrek (FDI) ohartarazi zieten "baketze tropek urrun eta babestuta" egon beharko luketela, eta abisu hori dela eta, euren jarduera eten zuten.
"Bake-tropek ezin izan zuten operazio normalik egin Lerro Urdinetik gertu, bederatzi ordu pasatu arte", adierazi dute eta, ondoren, "kasko urdinek Libanoko Indar Armatuei babesa eman zieten laginak biltzeko orduan, toxikotasun-probak egiteko".
FINULek "jarduera hau onartezina" izan zela salatu du, NBEko Segurtasun Kontseiluaren 1701 ebazpenaren aurkakoa".
"Israelgo Indar Armatuek nahita eta planifikatuta egindako ekintzek gure bake-indarrek dagozkien jarduerak egiteko duten gaitasuna mugatzeaz gain, haien eta zibilen osasuna ere arriskuan jarri zuten", adierazi du FINULek. Gainera, substantzia kimiko horiek nekazaritza-lurretan izan dezaketen eraginagatik eta zibilak beren etxeetara itzultzeko izan ditzaketen arazoengatik kezkatuta agertu dira misio horretako kideak.
"Ez da lehen aldia FDIek Libanora hegazkinetatik substantzia kimiko ezezagunak jaurtitzen dituztela" ohartarazi du DINULek, eta Israelgo Armadari gogorarazi dio hegazkinek Libanora egiten dituzten hegaldiak 1701 ebazpenaren urraketa "direla, eta "bake indarrak eta zibilak arriskuan jartzen dituen edozein jarduera "kezka larriko arrazoia" dela.
"Berriro eskatzen diegu FDIri jarduera horiek guztiak amaitzeko eta bake-indarrekin elkarlanean aritzeko, egonkortasuna babesteko", amaitu du FINULek oharra.
