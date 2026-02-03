El Instituto Nobel confirma la filtración del premio Nobel a Machado pero no puede determinar cómo
El Instituto Nobel Noruego ha confirmado este martes que las investigaciones han concluido que la noticia de la concesión del Premio Nobel de la Paz 2025 a la líder opositora venezolana María Corina Machado fue filtrada de forma ilegal pero no han podido determinar de qué manera.
"Dado que varias personas colocaron cantidades significativas de dinero en páginas web de pronósticos horas antes del anuncio podemos decir con certeza que hubo actores que fueron capaces de adquirir la información sobre la decisión del año pasado de forma ilegal", ha señalado el Instituto en un comunicado.
Las investigaciones de los sistemas de información del Instituto, "tanto físicas como en el dominio digital" y en las que han participado varios expertos, no han podido determinar "cómo se obtuvo la información", ni tampoco "quién la adquirió o si ha sido un actor privado o un Estado".
El Instituto Nobel Noruego dice haber detectado "debilidades" en sus sistemas de información y apunta también que el Nobel de la Paz "siempre ha atraído gran interés internacional, también de actores cuyos motivos no son benévolos".
De ahí que haya decidido tomar "una serie de medidas" para reforzar la protección contra amenazas externas y haya revisado su infraestructura digital.
"Muchas fueron planeadas antes de la filtración de información del año pasado, pero no implementadas", señala el Instituto Nobel, que no puede facilitar más detalles sobre la investigación, sus hallazgos ni las nuevas medidas "por motivos de seguridad".
El director del Instituto nobel, Kristian Berg Harpviken, había descartado el pasado fin de semana a medios noruegos que se tratase de una filtración interna.
"Lo único concreto que sabemos es que hemos intentado averiguarlo sin suerte. Hemos seguido las pistas y removido todo, pero de eso (que no es una filtración interna) me siento muy seguro", dijo Harpviken a la agencia noruega NTB.
Te puede interesar
Registran los locales de X en Francia y citan a Elon Musk para ser interrogado
La Fiscalía francesa investiga a la red social X (anteriormente Twitter) tras un registro en sus oficinas y convoca a su propietario a declarar, en medio de la investigación abierta hace un año.
La misión tripulada a la Luna se aplaza hasta marzo tras parar hoy las pruebas por fuga de combustible
"Solo lanzaremos cuando creamos estar preparados para emprender esta misión histórica", asegura el jefe de la NASA Jared Isaacman, y añade que el equipo revisará "a fondo" los datos, "solucionará cada problema" detectado, realizará las reparaciones necesarias y volverá a las pruebas.
Proyección del documental de Mikel Reparaz y charla sobre la actual situación geopolítica hoy en Bilbao
Los vídeos grabados por el jefe del área internacional de EITB en los diferentes "puntos calientes" de la pugna geopolítica han sido recogidos en un trabajo audiovisual, que se proyectará en la Sala BBK, donde habrá además una charla-coloquio.
Más de mil edificios en Kiev se quedan sin calefacción por un bombardeo ruso, cuando las temperaturas rondan los -20º
Son bloques de viviendas de los distritos de Dárnitsia y Dniprovski. Este ataque ruso es el primero a instalaciones energéticas desde que Moscú declarara el pasado jueves una tregua temporal en los bombardeos a la energía.
Petro y Trump se reúnen hoy en la Casa Blanca, tras meses de tensiones
El presidente de Colombia llevará este martes a su reunión con el presidente estadounidense una cesta típica con café y chocolates como muestra de los resultados de los programas de sustitución de cultivos ilícitos, una de las banderas de su Gobierno. Trump augura una reunión "buena" con Petro alegando que este se volvió "muy amable" tras la captura de Maduro.
La FINUL acusa a Israel de lanzar "una sustancia química desconocida" en zonas del sur de Líbano
La Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano ha expresado su preocupación por el posible impacto de estos químicos en la salud, sobre los terrenos agrícolas y el retorno de los civiles a sus hogares.
El primer ministro de Groenlandia alerta de que EE. UU. sigue aspirando a controlar la isla
Pese a que el presidente estadounidense ha suavizado su discurso y ha dado marcha atrás en sus amenazas de usar la fuerza, Groenlandia considera que la presión continúa.
Centenares de muertos por un deslizamiento de tierra en una mina en RD Congo
El derrumbe ocurrió el pasado jueves después de que lloviera sobre esa mina, situada en un área bajo control del grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), en el que continúan las labores de rescate. La mayoría de fallecidos son mineros artesanales, pero también murieron pequeños comerciantes que trabajaban en los alrededores de la mina y residentes de las aldeas circundantes, algunas de las cuales fueron arrasadas por el derrumbe.
Trump amenaza con denunciar al presentador de los Grammy por decir que estuvo en la isla de Epstein
Trevor Noah dijo sobre Trump en uno de sus monólogos que "desde que no está Epstein necesita una nueva isla para quedar con Bill Clinton", en referencia a Groenlandia.