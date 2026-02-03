PREMIOS NOBEL

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El Instituto Nobel confirma la filtración del premio Nobel a Machado pero no puede determinar cómo

"Dado que varias personas colocaron cantidades significativas de dinero en páginas web de pronósticos horas antes del anuncio podemos decir con certeza que hubo actores que fueron capaces de adquirir la información sobre la decisión del año pasado de forma ilegal", ha señalado el Instituto en un comunicado.
(Foto de ARCHIVO) 10 December 2025, Norway, Oslo: A picture of Nobel Peace Prize laureate Maria Corina Machado in Oslo City Hall duing the Nobel Peace Prize award ceremony. Due to the circumstances in her home country of Venezuela, the Nobel Peace Prize laureate, Venezuelan oppo sition leader, Maria, was unable to attend the award ceremony in Norway. Photo: Ole Berg-Rusten/NTB/dpa 10/12/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN
Ceremonia de entrega del Nobel de la Paz, el pasado diciembre. Foto de archivo de Europa Press.
Euskaraz irakurri: Nobel Institutuak berretsi du Machadoren saria filtratu egin zela, baina ezin du zehaztu nola
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El Instituto Nobel Noruego ha confirmado este martes que las investigaciones han concluido que la noticia de la concesión del Premio Nobel de la Paz 2025 a la líder opositora venezolana María Corina Machado fue filtrada de forma ilegal pero no han podido determinar de qué manera.

"Dado que varias personas colocaron cantidades significativas de dinero en páginas web de pronósticos horas antes del anuncio podemos decir con certeza que hubo actores que fueron capaces de adquirir la información sobre la decisión del año pasado de forma ilegal", ha señalado el Instituto en un comunicado. 

Las investigaciones de los sistemas de información del Instituto, "tanto físicas como en el dominio digital" y en las que han participado varios expertos, no han podido determinar "cómo se obtuvo la información", ni tampoco "quién la adquirió o si ha sido un actor privado o un Estado".

El Instituto Nobel Noruego dice haber detectado "debilidades" en sus sistemas de información y apunta también que el Nobel de la Paz "siempre ha atraído gran interés internacional, también de actores cuyos motivos no son benévolos".

De ahí que haya decidido tomar "una serie de medidas" para reforzar la protección contra amenazas externas y haya revisado su infraestructura digital.

"Muchas fueron planeadas antes de la filtración de información del año pasado, pero no implementadas", señala el Instituto Nobel, que no puede facilitar más detalles sobre la investigación, sus hallazgos ni las nuevas medidas "por motivos de seguridad".

El director del Instituto nobel, Kristian Berg Harpviken, había descartado el pasado fin de semana a medios noruegos que se tratase de una filtración interna.

"Lo único concreto que sabemos es que hemos intentado averiguarlo sin suerte. Hemos seguido las pistas y removido todo, pero de eso (que no es una filtración interna) me siento muy seguro", dijo Harpviken a la agencia noruega NTB.

Premios Nobel Internacional

Te puede interesar

Luizia Kongon
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Centenares de muertos por un deslizamiento de tierra en una mina en RD Congo

El derrumbe ocurrió el pasado jueves después de que lloviera sobre esa mina, situada en un área bajo control del grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), en el que continúan las labores de rescate. La mayoría de fallecidos son mineros artesanales, pero también murieron pequeños comerciantes que trabajaban en los alrededores de la mina y residentes de las aldeas circundantes, algunas de las cuales fueron arrasadas por el derrumbe.
Cargar más
Publicidad
X