Nobel Institutuak adierazi du Machadoren sariaren berri filtratu zela, baina ez du zehaztu nola
"Iragarpena egin baino ordu batzuk lehenago hainbat pertsonak dirutza jokatu zuten apustu-webguneetan, eta, hortaz, ziur esan dezakegu batzuk gai izan zirela iazko erabakiari buruzko informazioa legez kanpo eskuratzeko", adierazi du Institutuak ohar batean.
Norvegiako Nobel Institutuak astearte honetan baieztatu duenez, ikerketek ondorioztatu dute Maria Corina Machado Venezuelako oposizioaren liderrari 2025eko Bakearen Nobel Saria emango zioten berri legez kanpo filtratu zela, baina ez dute zehaztu nola.
Hainbat adituk Institutuaren informazio-sistemak ikertu ditu, "fisikoak zein domeinu digitalekoak", eta ezin izan dute zehaztu "nola lortu zen informazioa", ezta nork eskuratu zuen ere, "aktore pribaturen bat ala Estaturen bat" izan zen ere ez dakite.
Norvegiako Nobel Institutuak adierazi duenez, "ahulguneak" antzeman ditu bere informazio-sistemetan. Era berean, azpimarratu du Bakearen Nobel Sariak beti erakarri izan duela nazioarteko interesa, "baita asmo onik ez dutenen artean ere".
Hori dela eta, kanpoko mehatxuen aurkako babesa indartzeko "hainbat neurri" hartzea erabaki du, eta azpiegitura digitala berrikusi du.
"Neurri horietako asko iazko filtrazioaren aurretik planifikatu ziren, baina ez ezarri", adierazi du Nobel Institutuak. Azaldu duenez, ezin du ikerketaren, horren emaitzen eta neurri berrien inguruko xehetasun gehiagorik eman, "segurtasun arrazoiengatik".
Kristian Berg Harpviken Nobel Institutuaren zuzendariak joan den asteburuan Norvegiako hedabideei egindako adierazpenetan, baztertu egin zuen filtrazioa Institutuak berak egin izana.
"Dakigun gauza bakarra da saiatu garela argitzen eta ez dugula zorterik izan. Pistei jarraitu eta dena arakatu dugu, oso seguru esan dezaketa ez dela barne-filtrazioa izan" esan dio Harpvikenek Norvegiako NTB agentziari.
Elon Muskek eduki esplizitua sustatu zuen Grok-en AArekin X-n erabiltzaileak irabazteko
Aktibo egon zen hamaika egunetan, Groken irudi sortzaileak hiru milioi irudi sexualizatu baino gehiago sortu zituen; horietatik 23.000k haurrak irudikatzen zituzten eta 1,8 milioi inguruk, emakumeak. Elon Muskek xAIko langileei eskatu zien eduki esplizituarekin lan egiteko prestatzeko, sexuala barne, eta langileei ohartarazi zien "eduki sentikorra, bortitza, sexuala eta/edo beste eduki iraingarri edo asaldatzaileak" ikusteko prestatu zitezela, "estres psikologikoa" eragin ziezaiekeena.
X sare sozialak Frantzian dituen lokalak miatu dituzte eta Elon Musk deitu dute galdeketa egiteko
Frantziako Fiskaltza X sare soziala (lehen, Twitter) ikertzen ari da, bere bulegoetan egindako miaketa baten ondoren, eta enpresaren jabea deklaratzera deitu du, duela urtebete irekitako ikerketaren ondorioz.
Ilargirako misio tripulatua martxora arte atzeratu da, gaur erregai-ihesagatik probak gelditu ostean
"Misio historiko honi ekiteko prest gaudela uste dugunean bakarrik egingo dugu jaurtiketa", esan du Jared Isaacman NASAko buruak, eta gaineratu du taldeak datuak "sakon" berrikusiko dituela, "atzemandako arazo bakoitza konponduko" duela, beharrezko konponketak egingo dituela eta probetara itzuliko dela.
Mikel Reparazek egungo egoera geopolitikoari buruz egindako dokumentala proiektatuko dute gaur Bilbon
EITBren nazioarteko arduradunak lehia geopolitikoaren eremu liskartsuenetan grabatutako bideoak ikusentzunezko lan batean bildu dituzte. Dokumentala BBK Aretoan izango da ikusgai, eta ondoren, solasaldia antolatu dute.
Mila eraikin baino gehiago berkuntzarik gabe geratu dira Kieven, Errusiak egindako bonbardaketa baten ondorioz, -20 gradurainoko tenperaturak direnean
Darnitsia eta Dniprovski auzoetako etxeak dira. Energia-instalazioen aurka Errusiak egindako lehen erasoa da, joan den ostegunean energiaren aurkako bonbardaketetan aldi baterako su-etena ezarri zuenetik.
Petro eta Trump Etxe Zurian bilduko dira gaur, tentsioa baretzeko ahaleginean
Kolonbiako presidenteak kafez eta txokolatez betetako saskia eramango du AEBko presidentearekin egingo duen bilerara. Trumpek bilera "ona" izatea espero du, AEBk Maduro preso hartu zuenetik agintari kolonbiarra "oso atsegin" jokatzen ari dela esanda.
Libano hegoaldean "substantzia kimiko ezezagun bat" botatzea leporatu dio UNFILek Israeli
Nazio Batuen Libanoko Bitarteko Indarrak adierazi du kezkatuta dagoela kimiko horiek osasunerako kaltegarriak izan daitezkeelako, baita nekazaritza-lurretan eta zibilak beren etxeetara itzultzeko izan dezaketen eraginagatik ere.
AEBk irlaren kontrola bereganatzeko helburua izaten jarraitzen duela ohartarazi du Groenlandiako lehen ministroak
AEBko presidenteak diskurtsoa leundu eta indarra erabiltzeko mehatxuetan atzera egin duen arren, Groenlandiak uste du presioak bere horretan jarraitzen duela.
Ehunka hildako Kongoko meategi batean izandako luizi batean
Luizia joan den ostegunean gertatu zen, M23 matxino-taldearen kontrolpean dagoen meategi batean. Hildako gehienak artisau-meatzariak dira, baina meategiaren inguruan lan egiten zuten merkatari txikiak eta inguruko herrixketako bizilagunak ere hil dira.