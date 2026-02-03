Petro y Trump se reúnen hoy en la Casa Blanca, tras meses de tensiones
El presidente de Colombia llevará este martes a su reunión con el presidente estadounidense una cesta típica con café y chocolates como muestra de los resultados de los programas de sustitución de cultivos ilícitos, una de las banderas de su Gobierno. Trump augura una reunión "buena" con Petro alegando que este se volvió "muy amable" tras la captura de Maduro.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reúne este martes en la Casa Blanca con su homólogo estadounidense, Donald Trump, tras meses de tensiones diplomáticas.
El encuentro tiene como eje la lucha contra el narcotráfico, la cooperación bilateral y temas como migración y la situación en Venezuela.
Petro llevará a su reunión con Trump una ancheta (cesta típica) con café y chocolates como muestra de los resultados de los programas de sustitución de cultivos ilícitos, una de las banderas de su Gobierno.
Trump ha sugerido que la reunión con Petro, será "buena", alegando que éste último se volvió "muy amable" tras la captura de Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero en un ataque estadounidense sobre Caracas que se saldó además con un centenar de muertos.
Encuentro marcado por meses de tensiones diplomáticas
Desde que comenzó el segundo mandato de Trump, en enero de 2025, Colombia y Estados Unidos viven en crisis por las diferencias entre los dos mandatarios.
Los desacuerdos llegaron al punto de que a mediados de septiembre pasado Washington sacó a Colombia de la lista de países que cumplen sus obligaciones en la lucha contra el narcotráfico, días después le retiró el visado a Petro y el 24 de octubre el Departamento del Tesoro lo incluyó en la conocida como 'Lista Clinton' —lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)—.
El encuentro de ambos, después de un año de críticas y comentarios ofensivos de parte y parte, y cuando a Petro le quedan solo seis meses en el cargo, fue acordado en una llamada telefónica que tuvieron el pasado 7 de enero para rebajar la tensión.
