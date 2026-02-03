Petro eta Trump Etxe Zurian bilduko dira gaur, tentsioa baretzeko ahaleginean
Kolonbiako presidenteak kafez eta txokolatez betetako saski tipiko bat eramango du AEBko presidentearekin egingo duen bilerara. Trumpek bilera "ona" izatea espero du, AEBk Maduro preso hartu zuenetik agintari kolonbiarra "oso atsegina" dela argudiatuta.
Gustavo Petro eta Donald Trump Kolonbiako eta AEBko presidenteek bilera egingo dute gaur, Etxe Zurian, bi herrialdeen arteko tentsio diplomatikoa baretzeko ahaleginean.
Narkotrafikoaren kontrako borroka, bi herrialdeen arteko lankidetza, migrazioa eta Venezuelako egoera bezalako gaiak landuko dituzte ikusmina sortu duen bileran
Petrok kafez eta txokolatez betetako saski tipiko bat (ancheta) eramango du AEBko presidentearekin egingo duen bilerara, legez kanpoko laboreak (droga) ordezkatzeko programa emaitzak ematen ari denaren erakusgarri.
Trumpek bilera "ona" izatea espero du, AEBk Maduro preso hartu zuenetik agintari kolonbiarra "oso atsegina" dela argudiatuta.
Tentsioa baretzeko ahalegina
2025eko urtarrilean Trumpen bigarren agintaldia hasi zenetik, Kolonbia eta Ameriketako Estatu Batuen arteko tentsioak nabarmen gora egin du.
Tentsio horren erakusle, pasa den irailean AEBko Gobernuak narkotrafikoaren aurkako borrokan lanean ari diren herrialdeen zerrendatik Kolonbia atera zuen, handik egun batzuetara AEBn sartzeko behar den agiria (bisa) erretiratu zion Petrori, eta urriaren 24an Altxorraren Departamentuak Petro eta haren gertuko hainbat pertsona "Clinton zerrenda" deiturikoan gehitu zituen.
Pasa den urtarrilaren 7an bi agintariek telefonoz hitz egin zuten eta orduan hitzartu zuten aurrez aurreko bilera egitea Etxe Zurian.
