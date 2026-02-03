REDES SOCIALES
Registran los locales de X en Francia y citan a Elon Musk para ser interrogado

La Fiscalía francesa investiga a la red social X (anteriormente Twitter) tras un registro en sus oficinas y convoca a su propietario a declarar, en medio de la investigación abierta hace un año.
Euskaraz irakurri: X-k Frantzian dituen lokalak miatu dituzte eta Elon Musk aipatu dute galdeketa egiteko
EITB

Última actualización

Las autoridades francesas han registrado los locales de la red social estadounidense X y han convocado a su propietario, Elon Musk, a comparecer ante la Justicia para un interrogatorio, según ha informado la Fiscalía de París en un comunicado.

El registro ha sido realizado por la sección de lucha contra la ciberdelincuencia de la Fiscalía, junto con la unidad nacional ciber de la Gendarmería y Europol, en el marco de una investigación abierta en enero de 2025.

En su comunicado, la Fiscalía ha precisado que, a raíz de estas diligencias, dejará de publicar en la red social X.

La investigación, en manos de la Dirección General de la Gendarmería (Policía) Nacional (DGGN), se produce tras la recepción de dos denuncias, el 12 de enero de 2025 y el 9 de julio de 2025.

La investigación se amplió tras otras denuncias que señalaban el funcionamiento del modelo de Inteligencia Artificial de Grok en la plataforma X, que habría provocado "la difusión de contenidos negacionistas y 'deepfakes' de carácter sexual".

Entre los cargos penales que se investigan, la Fiscalía ha citado el de "complicidad en la posesión de imágenes de menores de carácter pedopornográfico", "atentado contra la representación de la persona ('deepfakes' de carácter sexual)", "extracción fraudulenta de datos de un sistema de tratamiento automatizado de datos, en banda organizada" y el de manipulación de algoritmos o sistemas informáticos.

La Fiscalía ha aclarado que ha decidido convocar a los responsables de la plataforma X, entre ellos a Musk, a través de la figura legal del "interrogatorio libre" que permite comparecer ante la Justicia sin estar detenido.

Se trata de un paso procesal formal para saber si finalmente se imputa formalmente al magnate. Para no acudir a este tipo de "interrogatorio libre" es necesario presentar una justificación válida.

La convocatoria de Musk está fijada para el próximo 20 de abril, la misma fecha en la que debería presentarse Linda Yaccarino, directora ejecutiva de X.

