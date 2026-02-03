X sare sozialak Frantzian dituen lokalak miatu dituzte eta Elon Musk deitu dute galdeketa egiteko
Frantziako Fiskaltza X sare soziala (lehen Twitter) ikertzen ari da, bere bulegoetan egindako miaketa baten ondoren, eta enpresaren jabea deklaratzera deitu du, duela urtebete irekitako ikerketaren ondoren.
Frantziako agintariek X sare sozialeko lokalak miatu dituzte eta Elon Musk enpresaren jabea Justiziaren aurrean deklaratzera deitu dute galdeketa bat egiteko, Parisko Fiskaltzak ohar baten bidez jakinarazi duenez.
Fiskaltzaren ziberdelinkuentziaren aurkako sailak egin du miaketa, Jendarmeriako ziber-unitate nazionalarekin eta Europolekin batera, 2025eko urtarrilean irekitako ikerketa baten baitan.
Fiskaltzak bere komunikatuan zehaztu duenez, diligentzia horien ondorioz, X sare sozialean argitaratzeari utziko dio.
Ikerketa Jendarmeriako Zuzendaritza Nagusiaren (Polizia Nazionala) esku dago, eta bi salaketa jaso ondoren egin da, 2025eko urtarrilaren 12an eta 2025eko uztailaren 9an.
Ikerketa zabaldu egin zen X plataforman Groken Adimen Artifizialaren ereduaren funtzionamendua salatu ondoren, "eduki negazionistak eta sexu-izaerako 'deepfakeak' zabaltzea" eragin ondoren.
Ikertzen ari diren kargu penalen artean, hauek aipatu ditu Fiskaltzak: "izaera pedopornografikoko adingabeen irudiak edukitzean konplizitatea", "pertsonaren ordezkaritzaren aurkako atentatua (deepfakes), datuen tratamendu automatizatuko sistema batetik datuak iruzurrez ateratzea, banda antolatuan" eta algoritmoak edo sistema informatikoak manipulatzea.
Fiskaltzak argitu duenez, X plataformako arduradunak deitzea erabaki dute, tartean Musk, "galdeketa askearen" figura legalaren bidez, atxilotuta egon gabe Justiziaren aurrean agertzea ahalbidetzen duena.
Urrats prozesal formala da, azkenean magnateari formalki inputatzen duten jakiteko. "Galdeketa libre" mota horretara ez joateko, justifikazio baliodun bat aurkeztu behar da.
Musken deialdia datorren apirilaren 20rako ezarri da, Linda Yaccarino, X-eko zuzendari exekutiboak aurkeztu beharko lukeen egun bererako.
