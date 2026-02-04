Guerra en Ucrania
EEUU y Ucrania califican de productivas las negociaciones con Rusia

Representantes de Ucrania y Rusia se han reunido en la capital de Emiratos Árabes en una segunda ronda de contactos para poner fin a la guerra, bajo la supervisión de representantes de Estados Unidos. Los encuentros continuarán el jueves.
ABU DABI, 04/02/2026.- La segunda ronda de contactos trilaterales entre negociadores de Ucrania, Rusia y EE.UU. para poner fin a la guerra entre Moscú y Kiev ha comenzado este miércoles en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, Abu Dabi. Ambas delegaciones repiten composición en esta segunda ronda de los contactos trilaterales, que según ha dicho el presidente Zelenski, se extenderán también al jueves. EFE/ Minsterio de Exteriores de EAU- SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) - MEJOR CALIDAD POSIBLE
Euskaraz irakurri: AEBk eta Ukrainak produktibotzat jo dituzte Errusiarekiko negoziazioak
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La capital de Emiratos Árabes, Abu Dabi, ha acogido este miércoles la segunda ronda de contactos entre negociadores de Ucrania y Rusia con el objetivo de poner fin a la guerra. Representanes de Estados Unidos han participado en el encuentro como mediadores y, en su opinión, las reuniones han sido "productivas". También han confirmado que mañana, jueves, continuarán con las conversaciones. 

Por su parte, el negociador ucraniano Rustem Umérov también ha calificado de "sustancial y productivo" el encuentro. En su cuenta de Telegram ha afirmado que se han "orientado a pasos concretos y decisiones prácticas".

Umérov ha afirmado, sin dar más detalles, que tras la reunión bilateral en Abu Dabi, las partes se han reunido en "formato de grupos de trabajo".

Esta es la segunda ronda de conversaciones que se celebra a tres bandas. La anterior se llevó a cabo el 23 y 24 de enero, y supusieron las primeras negociaciones directas y públicas entre Kiev y Moscú. El principal escollo está en el estatus de los territorios del este de Ucrania ocupados ahora por fuerzas rusas.

El grupo negociador ucraniano está formado por el propio Umérov, secretario del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania; el jefe de la oficina presidencial, Kirilo Budánov; el líder del partido mayoritario en el Parlamento, David Arajamia; y  el jefe adjunto de la inteligencia militar, Vadim Skibitski.

En cuanto a la parte rusa, el equipo negociador está formado íntegramente por militares.

Finalmente, en representación de Estados Unidos, han acudido el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff; el yerno de Trump, Jared Kushner; el asesor Josh Gruenbaum; el general Alex Grynkewich y el secretario del Ejército estadounidense, Dan Driscol.

Reunión a tres bandas sobre Ucrania en Abu Dabi
Rusia Guerra Rusia - Ucrania Estados Unidos Internacional

