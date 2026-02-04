AEBk eta Ukrainak produktibotzat jo dituzte Errusiarekin izan dituzten negoziazioak
Ukraina eta Errusiako ordezkariak Arabiar Emirerri Batuetako hiriburuan bildu dira, Estatu Batuetako ordezkariekin batera, gerrari amaiera ematea duen bigarren bilera sorta batean. Elkarrizketek ostegunean jarraituko dute.
Abu Dabin, Arabiar Emirerri Batuetako hiriburuan, elkartu dira Ukrainako eta Errusiako negoziatzaileak, gerrari amaiera emango liokeen bake-plana lotzeko helburuarekin. AEBetako ordezkariek ere parte hartu dute bileran, eta, euren ustez, bilerak "emankorrak" egin dituzte.
Rustem Umérov negoziatzaile ukrainarrak ere hitz egin du elkarrizketen inguruan eta "funtsezko eta emankor" gisa definitu ditu. Telegrameko kontuan argitaratu duenez, "pausu zehatzak" eman eta "erabaki praktikoak" hartu dituzte.
Umerovek adierazi duenez, Abu Dabin egindako aldebiko bileraren ostean, bi aldeetako kideak "lantaldeetan bildu dira".
Hiru herrialdeen artean egin duten bigarren elkarrizketa txanda izaten ari da honakoa. Aurrekoa urtarrilaren 23an eta 24an egin zen, hain zuzen, Kieven eta Moskuren artean egindako lehen negoziazio zuzen eta publikoak izan ziren ordukoak. Bake hitzarmena lortzeko oztopo nagusia, gaur egun errusiar indarren kontrolpean dauden Ukraina ekialdeko lurraldeen estatusa da.
Talde negoziatzaile ukrainarra honako hauek osatzen dute: Rustem Umerov, ukrainako Segurtasun Nazionalerako Kontseiluko idazkaria; Kirilo Budanov presidentearen bulegoko burua; David Arajamia Parlamentuan gehiengoa duen alderdiko burua; eta inteligentzia militarreko buruzagiaren ondokoa, Vadim Skibitski.
Errusiarren taldea, aldiz, militarrek osatzen dute osorik.
Azkenik, AEBren ordezkari gisa joan dira Steve Witkoff Etxe Zuriaren ordezkari berezia, Jared Kushner Trumpen suhia, Josh Gruenbaum aholkularia, Alex Grynkewich jenerala eta Dan Driscol AEBko Armadako idazkaria.
21 palestinar hil ditu Israelek Gazan, tartean sei haur, gauez egindako erasoetan
Erasoen biktimetako bat Hussein Hassan Hussein Al Samiri da, Palestinako Ilargi Gorriko paramediko bat. Israelek atzo gauetik jaurtitako bonbardaketa ugarietako batetik zaurituak zeramatzala eraso diote. Su-etenaz geroztik Israelek egindako erasoen ondorioz hildako gazatarren kopurua 556ra igo da, horien artean 115 adingabe baino gehiago.
Trumpek eta Petrok bakeak egin dituzte, urtebetez irainka aritu ostean
Donald Trump AEBko presidenteak eta Gustavo Petro kolonbiar homologoak astearte honetan bakeak egin dituzte, tonu atsegineko bilera batekin, Etxe Zurian, desadostasunek eta irain gurutzatuek markatutako urte baten ondoren.
Elon Muskek eduki esplizitua sustatu zuen Grok AArekin, Xn erabiltzaileak irabazteko
Aktibo egon zen hamaika egunetan, Groken irudi sortzaileak hiru milioi irudi sexualizatu baino gehiago sortu zituen; horietatik 23.000k haurrak irudikatzen zituzten eta 1,8 milioik inguru, emakumeak. Elon Muskek xAIko langileei eskatu zien eduki esplizituarekin lan egiteko trebatzeko, sexuala barne, eta langileei ohartarazi zien "eduki sentikorra, bortitza, sexuala eta/edo beste eduki iraingarri edo asaldatzaileak" ikusteko prestatu zitezela, "estres psikologikoa" eragin ziezaiekeen eta.
Nobel Institutuak adierazi du Machadoren sariaren berri filtratu zela, baina ez du zehaztu nola
"Iragarpena egin baino ordu batzuk lehenago hainbat pertsonak dirutza jokatu zuten apustu-webguneetan, eta, hortaz, ziur esan dezakegu batzuk gai izan zirela iazko erabakiari buruzko informazioa legez kanpo eskuratzeko", adierazi du Institutuak ohar batean.
X sare sozialak Frantzian dituen lokalak miatu dituzte eta Elon Musk deitu dute galdeketa egiteko
Frantziako Fiskaltza X sare soziala (lehen, Twitter) ikertzen ari da, bere bulegoetan egindako miaketa baten ondoren, eta enpresaren jabea deklaratzera deitu du, duela urtebete irekitako ikerketaren ondorioz.
Ilargirako misio tripulatua martxora arte atzeratu da, gaurko probetan erregai-ihesa izan eta bertan behera utzi behar izan dutelako
"Misio historiko honi ekiteko prest gaudela uste dugunean egingo dugu jaurtiketa", esan du Jared Isaacman NASAren buruak, eta gaineratu du taldeak datuak "sakon" berrikusiko dituela, "atzemandako arazo guzti-guztiak konponduko" dituela, beharrezko konponketak egingo dituela eta berriz egingo dituela saiakerak.
Mikel Reparazek egungo egoera geopolitikoari buruz egindako dokumentala proiektatuko dute gaur Bilbon
EITBren nazioarteko arduradunak lehia geopolitikoaren eremu liskartsuenetan grabatutako bideoak ikusentzunezko lan batean bildu dituzte. Dokumentala BBK Aretoan izango da ikusgai, eta ondoren, solasaldia antolatu dute.
Mila eraikin baino gehiago berkuntzarik gabe geratu dira Kieven, Errusiak egindako bonbardaketa baten ondorioz, -20 gradurainoko tenperaturak direnean
Darnitsia eta Dniprovski auzoetako etxeak dira. Energia-instalazioen aurka Errusiak egindako lehen erasoa da, joan den ostegunean energiaren aurkako bonbardaketetan aldi baterako su-etena ezarri zuenetik.
Petro eta Trump Etxe Zurian bilduko dira gaur, tentsioa baretzeko ahaleginean
Kolonbiako presidenteak kafez eta txokolatez betetako saskia eramango du AEBko presidentearekin egingo duen bilerara. Trumpek bilera "ona" izatea espero du, AEBk Maduro preso hartu zuenetik agintari kolonbiarra "oso atsegin" jokatzen ari dela esanda.