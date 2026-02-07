Trump impone un arancel del 25 % a los países que compren bienes de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes una orden ejecutiva que establece un arancel adicional del 25 % sobre productos de países que compren, importen o adquieran bienes o servicios de Irán, al considerar que las acciones de Teherán representan una amenaza para la seguridad nacional.

Esta decisión llega tras las primeras negociaciones nucleares indirectas entre los EE. UU. y el país asiático en Omán, que Irán calificó como “un buen comienzo” y afirmó que han acordado continuar negociando, aunque no concretó una fecha.



El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, afirmó que ha mantenido “largas e intensas” conversaciones con el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump, mediante el intercambio de mensajes a través del ministro de Exteriores omaní, Badr bin Hamad al Busaidi, mediador de las negociaciones en Mascate.



El diplomático iraní explicó que han acordado continuar las negociaciones, pero cómo y cuándo se llevará a cabo este proceso requiere consultas con Teherán y Washington.



Araqchí dijo que tras “ocho turbulentos meses” y la guerra de los doce días con Israel existe una gran “desconfianza que es un obstáculo en las negociaciones”.



A pesar de ello, mantuvo que “si Estados Unidos continua con este enfoque podemos llegar a la formación de un marco de negociaciones en las próximas conversaciones”.



Eso sí, estableció como “condición para cualquier diálogo es abstenerse de amenazas y presiones".



Estas negociaciones se celebran bajo las amenazas del presidente estadounidense Trump de intervenir militarmente en Irán, para lo que ha desplegado el portaaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de combate formado por tres destructores lanzamisiles cerca de aguas iraníes en el golfo Pérsico.