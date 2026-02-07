ORIENTE PRÓXIMO
Trump impone un arancel del 25 % a los países que compren bienes de Irán

La decisión llega tras las primeras negociaciones indirectas sobre el programa nuclear en Omán, que el país asiático califica como “buen comienzo”.
TEHRAN (IRAN(Islamic Republic Of)), 07/02/2026.- A copy of Iranian daily newspaper Tehran Times carrying picture of Iranian foreign minister Abbas Araghchi and USA special envoy Steve Witkoff is on display outside a kiosk in Tehran, Iran, 07 February 2026. Iranian foreign minister Abbas Araghchi called the negotiations with the USA positive and said both side agreed to continue the negotiations. (Teherán) EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Periódico iraní con las negociaciones nucleares en portada. Foto: EFE
Agencias | EITB

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes una orden ejecutiva que establece un arancel adicional del 25 % sobre productos de países que compren, importen o adquieran bienes o servicios de Irán, al considerar que las acciones de Teherán representan una amenaza para la seguridad nacional.

Esta decisión llega tras las primeras negociaciones nucleares indirectas entre los EE. UU. y el país asiático en Omán, que Irán calificó como “un buen comienzo” y afirmó que han acordado continuar negociando, aunque no concretó una fecha.

El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, afirmó que ha mantenido “largas e intensas” conversaciones con el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump, mediante el intercambio de mensajes a través del ministro de Exteriores omaní, Badr bin Hamad al Busaidi, mediador de las negociaciones en Mascate.

El diplomático iraní explicó que han acordado continuar las negociaciones, pero cómo y cuándo se llevará a cabo este proceso requiere consultas con Teherán y Washington.

Araqchí dijo que tras “ocho turbulentos meses” y la guerra de los doce días con Israel existe una gran “desconfianza que es un obstáculo en las negociaciones”.

A pesar de ello, mantuvo que “si Estados Unidos continua con este enfoque podemos llegar a la formación de un marco de negociaciones en las próximas conversaciones”.

Eso sí, estableció como “condición para cualquier diálogo es abstenerse de amenazas y presiones".

Estas negociaciones se celebran bajo las amenazas del presidente estadounidense Trump de intervenir militarmente en Irán, para lo que ha desplegado el portaaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de combate formado por tres destructores lanzamisiles cerca de aguas iraníes en el golfo Pérsico.

