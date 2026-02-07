EKIALDE HURBILA
Trumpek % 25eko muga-zerga ezarri die Irango ondasunak erosten dituzten herrialdeei

Programa nuklearraren inguruan AEB eta Iran zeharka egiten ari diren negoziazioen ostean etorri da erabakia. Asiako herrialdeak adierazi du  "hasiera ona" izan direla elkarrizketak.

TEHRAN (IRAN(Islamic Republic Of)), 07/02/2026.- A copy of Iranian daily newspaper Tehran Times carrying picture of Iranian foreign minister Abbas Araghchi and USA special envoy Steve Witkoff is on display outside a kiosk in Tehran, Iran, 07 February 2026. Iranian foreign minister Abbas Araghchi called the negotiations with the USA positive and said both side agreed to continue the negotiations. (Teherán) EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

AEBko eta Irango gobernuen arteko negoziazioen berri, egunkari baten azalean. Argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Donald Trump AEBko presidenteak Irango ondasunak edo zerbitzuak erosi, inportatu edo eskuratzen dituzten herrialdeetako produktuen gaineko % 25eko muga-zerga gehigarria ezarri duen agindu exekutiboa sinatu du ostiralean, Teheranen jarduerak segurtasun nazionalerako mehatxu direla iritzita.

Erabaki hori AEBko eta Asiako herrialde horretako gobernuek zeharka lehen negoziazioak egin ostean etorri da. Omanen egindako elkarrizketak "hasiera ona" izan direla esan du Iranek, eta negoziatzen jarraitzea adostu dutela, datarik zehaztu ez arren.

Irango Atzerri ministro Abbas Araqchik adierazi du "elkarrizketa luzeak eta biziak" izan dituela Steve Witkoff Etxe Zuriko ordezkari bereziarekin eta Jared Kushner Donald Trump AEBko presidentearen suhiarekin, Badr bin Hamad al Busaidi Omango Atzerri ministroaren bidez mezuak trukatuta.

Irango diplomazialariaren hitzetan, negoziazioekin jarraitzea adostu dute, baina Teheranekin eta Washingtonekin kontsultak egin behar omen dira prozesu hori nola eta noiz gauzatuko den jakiteko.

Araqchiren arabera, "zortzi hilabete korapilatsu" eta Israelekin hamabi eguneko gerra izan ostean, "mesfidantza handia" da, eta hori "oztopoa" da negoziatzeko garaian.

Hala eta guztiz ere, "AEBk ikuspegi horrekin jarraitzen badu, negoziazio eremu bat sor dezakegu hurrengo elkarrizketetan", gehitu zuen.

Hori bai, "edozein elkarrizketarako baldintza mehatxurik eta presiorik ez izatea da", ohartazi zuen.

AEBko presidenteak Iranen militarki esku hartzeko mehatxuak egin ostean egin dituzte negoziazioak. Trumpek USS Abraham Lincoln hegazkin ontzia eta misilak jaurti ditzaketen hiru itsasontzi bidali ditu Persiar golkora, Irango uretatik gertu.

