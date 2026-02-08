Elecciones anticipadas en Japón en medio de la mayor nevada de los últimos años

El tratado START III, que limitaba el número de armas nucleares estratégicas a un máximo de 1550 cabezas nucleares y 700 sistemas balísticos para cada una de las dos potencias, ya sea en tierra, mar o aire, fue firmado el 8 de abril de 2010 en Praga por los entonces presidentes ruso, Dmitri Medvédev, y estadounidense, Barack Obama, y renovado en febrero de 2021 por otros cinco años y ha expirado hoy.