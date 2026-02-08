Hoy es noticia
Elecciones anticipadas en Japón en medio de la mayor nevada de los últimos años

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Hauteskunde aurreratuak Japonian, azken urteetako elurte handienaren erdian
EITB

Última actualización

La primera ministra, Sanae Takaichi, decidió adelantar los comicios con el objetivo de aumentar su apoyo en el Parlamento. Las encuestas dicen que lo conseguirá, pero no serán unas elecciones normales, ya que la nieve ha obligado a cambiar los horarios en algunos colegios electorales.

