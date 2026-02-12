La Administración Trump anuncia la retirada de agentes del ICE en Minnesota tras semanas de redadas y protestas
El Gobierno de Estados Unidos ha iniciado la retirada progresiva de agentes federales de inmigración desplegados en el estado de Minnesota, en una operación que, según la Casa Blanca, está próxima de terminar.
El denominado “zar de la frontera” del presidente Donald Trump, Tom Homan, ha anunciado este jueves que ya está en marcha una “reducción significativa” del número de agentes, y que ha propuesto dar por finalizada la operación especial activada a principios de año.
Durante el mes de enero, la Administración de Trump desplegó alrededor de 3000 agentes armados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en sus siglas en inglés) para intensificar las deportaciones de personas migrantes. El operativo se centró especialmente en Minneapolis, la ciudad más importante del estado.
“He propuesto, y el presidente ha estado de acuerdo, que esta operación especial concluya”, ha afirmado Homan en una rueda de prensa.
Hace una semana, el responsable federal ya adelantó la retirada de unos 700 agentes. Este jueves ha precisado que muchos de los efectivos restantes, desplazados desde otros estados, regresarán a sus destinos de origen en los próximos días. Homan ha justificado la decisión, en parte, por lo que ha calificado como una coordinación “sin precedentes” con las fuerzas de seguridad locales.
Las redadas y operativos de deportación han sido duramente criticados por el gobernador de Minnesota, el demócrata Tim Walz, así como por otros cargos electos del estado.
Las intervenciones de los agentes federales, a menudo con el rostro cubierto y equipados con uniformes de camuflaje de estilo militar, han provocado reiteradas protestas en barrios de Minneapolis.
