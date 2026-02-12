Minnesotako immigrazio agenteen hedapen masiboaren amaiera iragarri du Trumpen Gobernuak
Tom Homan Donald Trump presidentearen "mugako tsarra" deiturikoak baieztatu egin du estatuan zabaldutako operatibo bereziak atzera egingo duela pixkanaka, gobernadorearen oposizioaren eta bizilagunen mobilizazioen ondotik.
Ameriketako Estatu Batuetako Gobernua Minnesotako estatuan dauden immigrazio agente federalak erretiratzen hasi da, Etxe Zuriaren arabera, amaitzear dagoen operazio batean.
Tom Homan Donald Trump presidentearen "mugako tsarra" deiturikoak ostegun honetan iragarri duenez, agente kopuruaren "murrizketa nabarmena" abian da, eta urte hasieran aktibatutako operazio berezia amaitutzat ematea proposatu du.
Urtarrilean, Trumpen Administrazioak ICE Immigrazio eta Aduanen Kontrolerako Zerbitzuko 3.000 agente armatu inguru zabaldu zituen Minnesotan, pertsona migratzaileen deportazioak areagotzeko. Operatiboa bereziki Minneapolisen zentratu zen, estatuko hiririk garrantzitsuenean.
"Operazio berezi hau amaitzea proposatu dut, eta presidentea ados egon da", adierazi du Homanek prentsaurreko batean.
Duela astebete, arduradun federalak 700 agenteren erretiratzea aurreratu zuen. Ostegun honetan zehaztu duenez, gainerako agente asko, beste estatu batzuetatik joandakoak, datozen egunetan itzuliko dira jatorrizko helmugetara. Homanek erabakia justifikatu du, neurri batean, tokiko segurtasun indarrekin "aurrekaririk gabeko" koordinazioa dela esanez.
Tim Walz Minnesotako gobernadoreak eta estatuko beste hainbat hautetsik gogor kritikatu dituzte deportazio-operazioak eta sarekadak.
Agente federalen esku-hartzeek, askotan aurpegia estalita eta estilo militarreko kamuflaje-uniformeekin hornituta, behin eta berriz protestak eragin dituzte Minneapolisko auzoetan.
Zure interesekoa izan daiteke
Kaskoa argazkiz janzteagatik ezarritako zigorrak olinpismo modernoaren bazterrak astindu ditu
Nazioarteko Batzorde Olinpikoak Vladyslav Heraskevych skeletonista ukrainarra kanporatu du Neguko Jokoetatik, gerran hildako kirolari ukrainarren argazkiak zituen kasko batekin lehiatzeagatik, neutraltasun politikoaren arauak urratzen zituela iritzita.
Ikatza erabiltzea sustatuko duela agindu du Trumpek, eta 175 milioi dolar bideratuko ditu erregai horren instalazioetara
Ameriketako Estatu Batuetan ikatzaren erabilerak behera egin du azken urteetan, 2007an goia jo ondoren. 2022an, ikatz bidezko elektrizitate ekoizpena ia % 20 izan zen herrialdean.
NATOk 'Artikoaren Zaindaria' operazioa abiatu du Groenlandiako krisiaren ostean presentzia militarra indartzeko
Misioa Ruttek eta Trumpek adostu zuten, aliantzak eskualdeko defentsaren erantzukizun handiagoa bere gain hartu behar zuelakoan.
Estatu Batuen eta Iranen arteko negoziazioei buruzko informazioa jaso du Netanyahuk, Trumpekin bildu aurretik
Asteazken honetan Marco Rubio Estatu idazkariarekin eta Donald Trump presidente estatubatuarrarekin bildu atarian, Israelgo lehen ministroa Steve Witkoff eta Jared Kushner Ameriketako Estatu Batuetako ordezkariekin elkartu da.
Gutxienez 10 pertsona hil dira Kanadako eskola batean izandako tiroketa batean
Ustezko erasotzailea hildakoen artean dago. Columbia Britainiarreko agintariek adierazi dutenez, 25 pertsona inguru artatu dituzte bertako osasun zentroan eta beste bi ospitalera eraman dituzte, zauri oso larriekin.
Starmer Erresuma Batuko lehen ministroa hari-harian, Epstein auziaren ondorioz
Keir Starmer lehen ministroak AEBrako enbaxadore izendatu zuen Peter Mandelson laborista Epstein auziko dokumentuetan agertu ostean, hautsak harrotu dira Erresuma Batuan. Hala ere, Starmerrek ez du dimititzeko asmorik.
Takaichi lehen ministroak nagusitasunez irabazi du Japonian, eta immigrazioaren aurkakoek gora egin dute
Kontserbadoreen buruak bi hereneko gehiengoa lortu du eta bere politikak aurrera atera ahal izango ditu. Orain arte indar gutxi izan duten bi alderdik ezustekoa eman dute: Sanseito ultraeskuindarrak eta Team Miraik.
Albiste izango dira: Bad Bunny Super Bowl-en, greba Tubos Reunidosen eta lanuzteak Renfen
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Bad Bunnyk batasun mezua zabaldu du Super Bowleko ikuskizunean, eta Trumpen kritikak jaso ditu
Artista puertorricarrak historia egin du Super Bowleko finaleko atsedenaldian egin ohi den ikuskizunean. Lady Gaga eta Ricky Martinekin batera, kontinentearen batasunaren aldeko aldarria egin du. Trump AEBko presidenteak adierazi du "herrialdeari zaplaztekoa eman" diola.