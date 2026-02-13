Crisis climática
Trump anula el dictamen de Obama que limitaba la emisión de gases de efecto invernadero

El presidente estadounidense señala que la medida “reducirá el costo promedio de un vehículo nuevo en casi 3.000 dólares”.

DAVOS (Switzerland), 22/01/2026.- US President Donald Trump speaks at the 'Board of Peace' meeting during the 56th annual meeting of the World Economic Forum (WEF), in Davos, Switzerland, 22 January 2026. The 2026 summit, running from 19 to 23 January and held under the theme 'A Spirit of Dialogue,' brings together global political leaders, corporate executives, and scientists to address international challenges. (Suiza) EFE/EPA/GIAN EHRENZELLER
Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: EFE
Donald Trump ha revocado este jueves el llamado dictamen de peligro, aprobado por el Gobierno de Barack Obama en 2009. Esta norma establecía que seis gases de efecto invernadero emitidos por motores de combustión son perjudiciales para la salud.

Trump ha defendido la medida como "la mayor acción de desregulación en la historia estadounidense" y ha asegurado que rebajará enormemente los costes para fabricantes de vehículos y consumidores.

"Esta medida ahorrará billones de dólares a los consumidores estadounidenses y reducirá el costo promedio de un vehículo nuevo en casi 3.000 dólares", ha dicho Trump en un acto celebrado en la Casa Blanca.

El pasado marzo la EPA, la Agencia de Protección Ambiental, ya anunció que revisaría una treintena de regulaciones con respecto a los gases contaminantes, algo que motivó la condena de distintas organizaciones medioambientales.

El dictamen, aprobado durante el primer mandato de Obama, estableció que seis gases de efecto invernadero presentes en la atmósfera terrestre y emitidos por los motores de combustión de los coches, como el dióxido de carbono o el óxido nitroso, suponen un riesgo para la salud.

Desde su retorno al poder en enero de 2025, Trump ha subrayado su intención de eliminar regulaciones para los vehículos de gasolina y limitar los subsidios federales para los eléctricos, además de condenar el uso de energías renovables como la solar o la eólica. Su Gobierno, de hecho, ha cancelado varios proyectos de este tipo en estados demócratas. 

