Trumpek bertan behera utzi du berotegi-efektuko gasen emisioa mugatzen zuen Obamaren irizpena

AEBko presidenteak adierazi duenez, "ibilgailu berri baten batez besteko prezioa ia 3.000 dolar murriztuko du".

DAVOS (Switzerland), 22/01/2026.- US President Donald Trump speaks at the 'Board of Peace' meeting during the 56th annual meeting of the World Economic Forum (WEF), in Davos, Switzerland, 22 January 2026. The 2026 summit, running from 19 to 23 January and held under the theme 'A Spirit of Dialogue,' brings together global political leaders, corporate executives, and scientists to address international challenges. (Suiza) EFE/EPA/GIAN EHRENZELLER
Donald Trump, Estatu Batuetako presidentea. Argazkia: EFE
EITB

Azken eguneratzea

Donald Trumpek bertan behera utzi du Barack Obamaren Gobernuak 2009an onartutako arrisku-irizpena. Irizpen horren arabera, errekuntza-motorrek isuritako berotegi-efektuko sei gas osasunerako kaltegarriak dira.

Trumpek "AEBko historiako desarautze ekintza handiena" bezala defendatu du neurria, eta ibilgailu fabrikatzaileentzako eta kontsumitzaileentzako kostuak izugarri jaitsiko dituela ziurtatu du.

"Neurri honek bilioi dolar aurreztuko dizkie kontsumitzaile estatubatuarrei, eta ibilgailu berri baten batez besteko kostua ia 3.000 dolar murriztuko du", esan du Trumpek, Etxe Zurian egindako ekitaldi batean.

Joan den martxoan, EPAk, Ingurumena Babesteko Agentziak, gas kutsatzaileei buruzko hogeita hamar erregulazio inguru berrikusiko zituela iragarri zuen, eta horrek hainbat ingurumen-erakunde gaitzestea eragin zuen.

Obamaren lehen agintaldian onartutako irizpenak ezarri zuenez, Lurreko atmosferan dauden eta autoen errekuntza-motorrek (karbono dioxidoak edo oxido nitrosoak, esaterako) isurtzen dituzten berotegi-efektuko sei gas arriskutsuak dira osasunerako.

2025eko urtarrilean boterera itzuli zenetik, Trumpek gasolinazko ibilgailuentzako erregulazioak ezabatzeko eta elektrikoentzako sorospen federalak mugatzeko asmoa azpimarratu du, baita energia berriztagarrien erabilera gaitzestekoa ere, hala nola eguzki-energia edo energia eolikoa.

