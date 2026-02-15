El secretario de Estado del presidente estadounidense Donald Trump, Marco Rubio, ha asegurado hoy que no quieren que Europa sea un vasallo, sino un aliado. Lo ha hecho en su viaje a Centroeuropa, tras hablar ayer en un tono amistoso en la Conferencia de Seguridad de Múnich, pero siempre manteniendo las ideas de Estados Unidos.

La secretaria general europea de Asuntos Exteriores y de Seguridad, Kaja Kallas, ha respondido a las críticas vertidas por el Gobierno de Trump en los últimos meses, después de tres días en Múnich, en los que han analizado la situación del mundo. "Aunque algunos digan lo contrario, la Europa decadente no es una civilización que se está muriendo", ha dicho y ha añadido que cada vez más personas quieren unirse al "club de Europa".