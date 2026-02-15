EE. UU.
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Rubio asegura que EE. UU. no quiere que Europa sea un vasallo, sino "un aliado fuerte"

Por su parte, la secretaria general europea de Asuntos Exteriores y de Seguridad, Kaja Kallas, ha respondido a las críticas recibidas en los últimos meses por parte del Gobierno de Trump. "Aunque algunos digan lo contrario, la Europa decadente no es una civilización que se está muriendo", ha dicho, y ha añadido que cada vez más gente quiere unirse al "club de Europa".

marco-rubio-hungaria
Marco Rubio en Hungría. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Rubioren hitzetan, AEBk ez du Europa basailu izatea nahi, "aliatu sendo bat" baizik
author image

EITB

Última actualización

El secretario de Estado del presidente estadounidense Donald Trump, Marco Rubio, ha asegurado hoy que no quieren que Europa sea un vasallo, sino un aliado. Lo ha hecho en su viaje a Centroeuropa, tras hablar ayer en un tono amistoso en la Conferencia de Seguridad de Múnich, pero siempre manteniendo las ideas de Estados Unidos.

La secretaria general europea de Asuntos Exteriores y de Seguridad, Kaja Kallas, ha respondido a las críticas vertidas por el Gobierno de Trump en los últimos meses, después de tres días en Múnich, en los que han analizado la situación del mundo. "Aunque algunos digan lo contrario, la Europa decadente no es una civilización que se está muriendo", ha dicho y ha añadido que cada vez más personas quieren unirse al "club de Europa".

Kaja Kallas Atzerri eta Segurtasun gaietarako Europar idazkari nagusia

"Cuando escucho las críticas que se hacen a Europa, me pregunto cuál es la alternativa" ha señalado, defendiendo los valores europeos.

En Múnich también ha quedado claro que el asunto de Groenlandia ha sido una línea roja. "Es inaceptable reclamar un territorio que pertenece a otro país y en eso tenemos que ser muy claros" ha dicho el ministro noruego de finanzas y ex jefe de la OTAN.

Rubio, por su parte, ha intentado acercar posturas estos días. "No queremos que Europa sea dependiente, queremos que sea nuestra aliada", ha subrayado.

Europa Estados Unidos Internacional

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X