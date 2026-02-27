Netflix se retira de la batalla por la compra de Warner tras la nueva oferta de Paramount
Netflix ha abandonado la guerra que mantenía con Paramount Skydance para hacerse con Warner Bros. Discovery (WBD) tras haber tomado la decisión de no mejorar su oferta, según ha anunciado la compañía en un comunicado.
La empresa ha explicado que, con el precio requerido para igualar la última oferta de Paramount, el acuerdo que tenía con Warner Bros "ya no es financieramente atractivo", por lo que ha declinado ofrecer las mismas cantidades que Paramount, que esta misma semana mejoró su oferta.
De hecho, debido a la mejora de la oferta de Paramount, Netflix recibió una notificación de Warner Bros en la que se le indicaba que su consejo de administración había determinado que la última propuesta de Paramount "constituía una propuesta superior", según los términos del acuerdo de fusión existente entre Warner Bros y Netflix.
Esta misma semana, Paramount elevó a 31 dólares en efectivo por acción el precio para comprar el 100 % de su rival Warner Bros, frente a los 30 dólares de su oferta anterior. Por su parte, Netflix ofrecía 27,75 dólares en efectivo para hacerse con los estudios y el negocio de streaming de WBD.
En un comunicado conjunto, los directores generales de Netflix, Ted Sarandos y Greg Peters, han manifestado creer que habrían sido "buenos administradores de las marcas icónicas de Warner Bros" y que su acuerdo habría fortalecido la industria del entretenimiento y preservado y creado más puestos de trabajo en el sector de la producción en Estados Unidos.
Sin embargo, apuntan, "esta transacción siempre fue algo deseable al precio adecuado, no algo imprescindible a cualquier precio" y aseguran que el negocio de Netflix es "sólido, fuerte" y está creciendo de forma orgánica, impulsado por su programación y su servicio de streaming.
